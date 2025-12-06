H ZETTRIOが、ホストを務める音楽番組『SPEED MUSIC ソクドノオンガク』の年4回にわたるシリーズ公演を、2026年2月よりビルボードライブ横浜にて開催する。

（関連：H ZETTRIO、日本の“春”を奏でた極上の夜 はっぴいえんど、松たか子、原田知世……意表を突く名アレンジ）

同番組は、視聴者から“時代を超えた日本の名曲”のリクエストを募り、H ZETTRIOがアンサンブル技術を駆使した独自アレンジでカバーするもの。2018年に番組が開始され、2026年3月には同番組での演奏を作品化したアルバム『SPEED MUSIC ソクド ノ オンガク Vol.11』をリリースすることも決定している。

本公演は、番組内でもカバーしてきた約400曲近くの楽曲を携えたショーケースイベントに。H ZETTRIOの音楽と共に、移ろう四季を感じる特別なステージになるという。

チケットは、12月23日正午よりClub BBL会員／法人会員先行、12月30日正午よりゲストメンバー／一般販売がスタートする。

（文＝リアルサウンド編集部）