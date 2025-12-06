23年7月に3女誕生！4児の父に…

元メジャーリーガーが結婚23周年の記念日に夫婦2ショットを公開…。驚きの狄板杭広瓩鉾振舛寄せられている。

話題の写真をインスタグラムで公開したのは、米大リーグのマリナーズや近鉄､楽天、巨人でプレーした元プロ野球選手の岩隈久志さん(44)。

「妻に感謝の気持ちでいっぱいです！これからも健康に仲良く楽しく過ごしていきます」と思いを綴り、子どもを抱っこした岩隈さんが妻のまどかさんと寄り添い笑顔を見せる2ショットを紹介した。

公表190センチの岩隈さんの隣に立つまどかさんとの身長差がより際立つ写真となっている。

SNS上では「この身長差いいなぁ♡」「身長50センチくらい違うの!?」「すてきなパパですてきな旦那さん。理想の夫婦です」「素敵なファミリー。いいなぁ〜いつまでもお若い♪」「この身長差がたまらないです♡」「憧れ」などの声が上がっている。 岩隈さんは2023年7月の投稿で第4子となる3女が誕生したことを報告。「長女とは20歳差という漫画のような岩隈家になりましたが、更に幸せな家庭を築いていきたいと思います」と思いも明かしていた。