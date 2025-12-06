アビスパ福岡が黒星フィニッシュ 日本代表DF安藤智哉が故郷で痛恨PK献上 13度目無得点、今季もゴール欠乏症
◆明治安田J1リーグ最終節 名古屋1―0福岡（6日、愛知・豊田スタジアム）
J1アビスパ福岡は最終戦で競り負け、最終成績を12勝12分け14敗の勝ち点48の12位で終えた。
来季の続投が決まっている金明輝監督は若手を積極的に起用。17歳の前田陽輝がJ1リーグ戦で初めてスタメンに名を連ねた。17歳1カ月11日でのリーグ戦出場はJ1、J2含めてクラブ最年少記録。左のウイングバックに入り、名古屋の18歳、森とマッチアップした。同世代のライバルを相手に積極的にドリブルで仕掛ける姿勢を見せた。
福岡は前半、ゴール前まで何度も攻め上がったが、得点には至らなかった。12分、奈良竜樹のロングパスを重見柾斗が右サイドで受け、そのままペナルティーエリア内に侵入したが、ゴール前で相手守備に阻まれた。27分にはCKのセットプレーから奈良がヘディングシュートを放つも、惜しくも枠を捉えられなかった。32分には名古屋にビッグチャンス。FKからシュートを浴びたが、ゴールライン上で見木友哉がかきだした。
0―0で折り返し、福岡は後半開始から前田に代えて岩崎悠人を投入。名古新太郎や重見がシュートを放つが、ゴールが遠い。名古屋も22分、稲垣の強烈なシュートが枠を捉えたが、福岡守備陣が体を張ってしのいだ。しかし終了間際に日本代表DF安藤智哉がペナルティーエリア内で反則を犯したとしてPKを献上。稲垣祥に決められ、6試合ぶりの失点が決勝点となった。福岡は今季13度目の無得点で、リーグで3番目に少ない総得点34と攻撃力に課題を残した。
アビスパ福岡の今季J1リーグ結果
節 スコア 相手
１ ０●１ 柏
２ １●２ G大阪
３ １●２ 川崎
４ １○０ 神戸
５ １○０ 京都
６ １○０ FC東京
７ ２△２ 町田
８ １○０ 新潟
９ １○０ 浦和
10 ２○１ 横浜M
11 １●３ 清水
12 １△１ 岡山
13 ０△０ 湘南
14 １●２ 広島
15 ０●１ 鹿島
16 ０●１ 横浜C
17 １△１ 名古屋
18 ０●２ C大阪
19 ０△０ 東京V
20 １○０ 岡山
21 ３○２ 新潟
22 ０△０ 神戸
24 ２△２ 京都
23 ０△０ 浦和
25 ５○２ 川崎
26 １△１ 鹿島
27 ０△０ 清水
28 １●２ 柏
29 ２●４ C大阪
30 ０●２ 横浜M
31 ０●１ FC東京
32 １●２ 広島
33 １○０ 横浜C
34 ０△０ 町田
35 １○０ 湘南
36 ０△０ 東京V
37 １○０ G大阪
38 ０●１ 名古屋
※23節は浦和のCWC出場に伴い、前後して開催