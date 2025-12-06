「鹿島が１番だぁぁぁ」植田直通が絶叫！９年ぶり９度目のJ１制覇「長い時間待たせてしまった。自分が帰ってきた意味を今日やっと…」
J１で首位を走る鹿島アントラーズは12月６日、最終節で横浜Ｆ・マリノスとホームで対戦。２−１で接戦を制し、９年ぶり９度目のJ１制覇を果たした。
20分に荒木遼太郎の折り返しに、レオ・セアラが合わせて先制点を奪うと、57分にもL・セアラがゴール。終了間際の90＋１分に天野純に１点を返されたものの、きっちりとリードを守り切り、ついに王座を奪還した。
試合後、今季フルタイム出場で優勝に大きく貢献した植田直通がインタビューに対応。「これまでここに集まってくださった皆さんにも、長い時間待たせてしまったことを本当に申し訳なく思っていましたし、自分が帰ってきた意味を今日やっと...示せたと思います」と言葉を詰まらせながら喜びを伝えた。
鹿島でプロデビューし、海外挑戦。2023年から再びアントラーズで戦う31歳はさらに、「この景色は忘れられないし、この景色をもう１度、来年必ず見たい」「出ている選手だけじゃなく、怪我をした選手だったり、チームスタッフ、ここに集まってくださったファン・サポーターの皆様、そして家族の存在。皆さんが支えてくれたおかげでここまで走り抜くことができました」と語った上で、最後にこう宣言した。
「鹿島が１番だぁぁぁ」
魂の絶叫が、満員のサポーターで埋まったメルカリスタジアムを大熱狂させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
20分に荒木遼太郎の折り返しに、レオ・セアラが合わせて先制点を奪うと、57分にもL・セアラがゴール。終了間際の90＋１分に天野純に１点を返されたものの、きっちりとリードを守り切り、ついに王座を奪還した。
試合後、今季フルタイム出場で優勝に大きく貢献した植田直通がインタビューに対応。「これまでここに集まってくださった皆さんにも、長い時間待たせてしまったことを本当に申し訳なく思っていましたし、自分が帰ってきた意味を今日やっと...示せたと思います」と言葉を詰まらせながら喜びを伝えた。
鹿島でプロデビューし、海外挑戦。2023年から再びアントラーズで戦う31歳はさらに、「この景色は忘れられないし、この景色をもう１度、来年必ず見たい」「出ている選手だけじゃなく、怪我をした選手だったり、チームスタッフ、ここに集まってくださったファン・サポーターの皆様、そして家族の存在。皆さんが支えてくれたおかげでここまで走り抜くことができました」と語った上で、最後にこう宣言した。
「鹿島が１番だぁぁぁ」
魂の絶叫が、満員のサポーターで埋まったメルカリスタジアムを大熱狂させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集