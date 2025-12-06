「鹿島が１番だぁぁぁ」植田直通が絶叫！９年ぶり９度目のJ１制覇「長い時間待たせてしまった。自分が帰ってきた意味を今日やっと…」

