「たまたま自分が監督のタイミングで…」就任１年目で手腕発揮！ 鹿島をJ１王者に導いた“名将”は試合後に何を語った？「最高であり最強でしたね」
J１で首位の鹿島アントラーズは12月６日、最終節で横浜Ｆ・マリノスとホームのメルカリスタジアムで対戦。２−１で勝利し、J１制覇を飾った。
今季から鹿島を率いる鬼木達監督にとっては、川崎フロンターレ時代を含め、８個目のタイトル。就任１年目から手腕を発揮し、クラブを９年ぶりのJ１制覇に導いた指揮官は試合後のフラッシュインタビューで、「もう最高です！」と叫んだ。
インタビュアーから「選手たちは楽しんでプレーしていましたね」と問われると、「まぁ僕は楽しめなかったですけどね」と笑顔。「でも最高でした。本当に嬉しい。言うことないです」と喜びを露わにした。
続けて、「たまたま自分が監督のタイミングで優勝できましたけど、やっぱりこの９年間の悔しさがひとつになって、今日の勝利になったと思います。このスタジアムすごいなと思います」としつつ、「本当に選手も頑張りましたけど、最後にここで戦えたこと、こんなに心強いことはなかった。今日のこの雰囲気が最高であり最強でしたね」とサポーターへ感謝を伝えた。
そして、この１年について次のように振り返った。
「言ってしまえば、もっともっと向上したいと思っていますし、僕もそうですけどそれは選手が一番分かっていると思います。今日のゲームも難しいゲームになりましたし、それでもこの１年間を通して選手が本当にたくましくなってくれたと思います。
できればシーズン始まりの時に独走しようという話をしましたけど、今日ギリギリでした。でも独走したいと思ったのは、選手の鹿島アントラーズというチームを背負うこの責任感みたいなのが、就任当初、思っていた以上に強かったので、今日競った状態じゃなく迎えたかったですけど、ただメンタルもこんなに成長するんだなというぐらい頼もしいです。本当に良かったです」
最後には「鹿島サイコーーー」と雄叫びを上げた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
