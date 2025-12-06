歌手の和田アキ子（75）が6日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。かつての自身の“うっかりミス”を明かす場面があった。

この日は「うっかりしてました」をテーマにメッセージを募集。リスナーから「ズボンの中に千円札入れたまま洗濯機で洗っちゃいました。中で切れてましたんで、銀行に持ってったら替えてもらえました」とのメッセージが寄せられた。

これに、和田は「良かったですね」と応じつつ、「昔、五千円札が封筒に入ってんのにシュレッダーにかけちゃって。そしたら、それはダメでしたね。銀行持って行っても」と告白。

アシスタントの垣花正アナウンサーも「シュレッダーはだめなんですか？」と驚き。和田は「シュレッダーで切れたやつは替えてもらえませんでした。どっかに私、残しているはずですよ。捨てるわけいかないから、バチ当たりそうで。なんか封筒に入れたままやっちゃったんですよ」と話した。

垣花アナは「なんか本当にうっかりミスで半分に破ったりなんかしたら、それ替えてもらえるんですよね。シュレッダーはダメなんですね」。和田も「シュレッダーはダメ。あれはうっかりっていうか、まあでもうっかりだよね。普通にシューって入れたから」と苦笑した。