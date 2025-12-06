「全国高校ラグビー・組み合わせ抽選会」（６日、大阪市内）

全国高校ラグビー（２７日開幕・花園ラグビー場）の組み合わせ抽選会が行われ、３連覇を目指す桐蔭学園（神奈川）はシード校として３０日の２回戦から登場する。

その桐蔭学園に挑むのが、茗渓学園（茨城）と常翔学園（大阪第二）という、ともに優勝経験を持つ強豪同士の勝者となった。

茗渓学園・山田朔太主将は、立て続けに超のつく強豪が待ち受けるとあって「一瞬、驚きました」と話したが「覚悟を決めて。やるしかないので、しっかりと勝ちきって日本一を狙いたい」と話した。

対する常翔学園・岡本慶次主将は「楽しみしかないですね。茗渓学園さんは展開ラグビー。僕たちは縦に出ていく、逆のタイプのラグビーなので、面白いと思います。桐蔭学園さんには春に負けて、刺激をもらっているので、しっかりリベンジして日本一を目指します」と頼もしかった。

また待ち受ける桐蔭学園の堂薗尚悟主将は「（１回戦の）どちらも巧みなラグビーで継続力があって、自分たちよりレベルの高い部分もある。しっかりスペースを見つけて、全員で戦っていきたい」と、一切の油断を排し３連覇に挑む覚悟を示した。