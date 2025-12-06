カジサックことキングコング梶原雄太の長女で、モデルの梶原叶渚が12月6日、広島・広島グリーンアリーナにて開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC 広島 2025）に出演。ブーツとスカートの間で露わになったほっそり美脚に注目が集まった。

【映像】ほっそり美脚！梶原叶渚（全身姿も）

ウエスタンな装いに身を包んで登場した叶渚はクールにステージングを行った。ランウェイの先端に辿り着くと、決めポーズを取った後、微笑みを見せ、その姿にファンからは「かわいい！」などの声が上がった。

「スタイルやばっ」の声

またミニ丈スカートから覗く叶渚のほっそり美脚も話題に。抜群のスタイルに「帽子に対して顔が小さい」「美脚すぎる」「スタイルやばっ」などの声が寄せられた。

叶渚は芸能事務所「スターダストプロモーション」に所属。2024年に俳優業をスタートさせ、テレビ朝日系「スカイキャッスル」、NHK夜ドラ「柚木さんちの四兄弟。」などに出演。また「Seventeen」専属モデルも務めるなど、多方面で活躍している。

「TGC 広島 2025」は「笑顔でつながる、未来を共に描くー」という意味が込められた「UNITE THE SMILE」をテーマに開催。さまざまなモデル・タレント・インフルエンサーがランウェイを歩き、Da-iCE、FRUITS ZIPPER、THE RAMPAGE、STU48などのライブパフォーマンスも行われる。MCを務めるのはウエンツ瑛士、中川安奈フリーアナウンサー。（ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025 / ABEMA SPECIALチャンネルより）