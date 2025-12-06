◇明治安田J1リーグ最終第38節 鹿島2−1横浜M（2025年12月6日 メルカリスタジアム）

J1最終節は各地で行われ、首位の鹿島がホームで横浜Mを2−1で下し、9年ぶり9度目のリーグ優勝を果たした。主要タイトル獲得は18年ACL以来、通算21冠目。就任1年目で古巣を頂点に導いた鬼木達監督（51）は単独最多8冠目、史上初めて複数クラブでのJ1優勝監督となった。

優勝インタビューの直前、選手らからウオーターシャワーで祝福を受けた指揮官。「最高です！」と満面の笑みを浮かべた。

9年ぶり9度目のリーグ制覇。「たまたま監督のタイミングで優勝できましたけど、9年間の悔しさが一つになって今日の勝利になったと思いますし、本当にこのスタジアム凄いなって思いますね」。ホームに集結したサポーターの声援が力になったといい、「本当に選手も頑張りましたけど、最後ここで戦えたこと、こんな心強いことはなかったし、今日のこの雰囲気、最高であり、最強でした」と感謝を口にした。

「この1年間を通して、本当に選手がたくましくなってくれたと思います」とシーズンを振り返り、「できればシーズン初めに独走しようという話をしましたが、今日ギリギリでした」とはにかんだ。

最後は「鹿島、最高！」と絶叫すると、スタジアムは大きな拍手に包まれた。