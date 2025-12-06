WHO（世界保健機関）が11月28日、不妊治療のガイドラインを発表した。そこでは不妊症の原因の半分近くが、男性側にあると指摘されている。また近年の研究論文では「世界的規模で男性の精子数が、ここ50年あまりで半減している」という結果も。精子数の減少率も2000年代に入り、さらに加速しているという。

【映像】良好な精子と運動性が低下した精子の比較

論文では原因について触れられておらず、引き続き調査が必要としているが、不妊治療の第一人者である順天堂大学医学部附属浦安病院・泌尿器科の辻村晃教授は、「睡眠不足、ストレス、肥満、タバコなども男性不妊の要因になる」としている。

辻村教授によると、男性不妊は女性不妊と比べて認知度が低く、知っている男性でも自分は大丈夫だとして何もせず、妊活は女性だけが頑張るというケースが多くあるという。『ABEMA Prime』では、当事者とともに“男性不妊”について考えた。

■当事者男性「本当に苦しかった」

寺山竜生さんは2013年に、自身が無精子症であることが判明した。寺山さん37歳、妻29歳で結婚し、新婚1年を期に自然妊娠を目指すも、なかなか妊娠しなかった。「奥さんが原因？」とタイミング法などの不妊治療・検査を行うも結果は出ず、不妊治療から1年弱がたち、睾丸を切って精子細胞の有無を確認したところ、無精子症と判明した。

無精子症だとわかった経緯を「僕の精子を妻が病院に持って行ったところ、帰ってきた妻から『ねえ、精子がないの』と言われた。『持ってたじゃん。どこかに置き忘れちゃったの？』と聞くと、『いや、あなたに精子がないの』と。そんな人がこの世にいるとは知らず驚いた」と振り返る。

男性不妊がわかった後、寺山さんは自己否定に陥り、「どうしてこんな身体に生まれたのか」と母への怒りもわいた。一方で、妻は「私は産めるんだ！」と前向きになり、夫婦で気持ちのズレが生じた結果、離婚というキーワードも出たという。

知った直後の気持ちについて、「精子がないのは本当に苦しかった。男として子孫を残すために生まれたのに、それができないことが屈辱だった。自分の精神を保つために、誰かに責任転嫁したいと思った時、身近にいた母親に『なんでこんな身体に』という言葉をかけてしまった。いま考えると申し訳ない」と明かした。

葛藤する中、妻から「あなたは放置していられるけど、私は生理のたびに思い出して泣いている」と言われ、何も行動を起こしていないと気付き、妻と話し合うための心の準備ができたそうだ。「妻は、僕が決断するまで答えを待っていた。『子どもを作りたい』や『養子を迎えたい』などは言わず、まず『あなたが子どもが欲しいか決めて』と言った。いま思うとさすがだと思う」と話す。

「AID」と呼ばれる、精子提供を用いた人工授精がある。無精子症など、夫の精子では妊娠が不可能な夫婦に適用され、精子提供者は55歳未満の成人で心身ともに健康、遺伝性疾患や精神疾患の家族歴がない事が条件となる。一方で、「出自を知る権利」等を巡る問題も存在する。

寺山さんもAIDを選んだが、決断するまでには2年程度を要した。「第三者から精子を提供してもらい、子どもを持つ選択をした。そもそも自分の無精子症を受け入れられていないのに、第三者の精子は受け入れられない。『無精子は個性だ』と思えるようになってから決断した」。

■4割の男性は「自分に問題があると思わない」 原因＆治療法は

WHOの調査（1993年）によると、不妊症の原因は男性のみが24％、男女ともにありが24％、女性のみが41％、原因不明が11％と、男性に原因がある可能性は約50％あるいう。また、アンファーの調査（2021年8月、20代〜40代の男性500名が対象）では、精液検査を受けない理由について「自分に問題がない」と38.0％が答えている。

無精子症は、精液中に精子が確認できない病気を指し、精子の通り道が塞がっている「閉塞性無精子症」や、精子をつくる働きが低下する「非閉塞性無精子症」などがある。辻村氏は、（晩婚化とともに）約60人に1人が無精子症だと説明する。検査方法には、精液検査（保険適用：数百円、適用外：数千円）と、血液検査、尿検査、超音波検査など（数万〜数十万円程度）がある。

辻村氏は、一般的な認識として「精液が出なければ『おかしい』と思うが、精液が出ていれば、まさかその中に精子がいないとは考えない」としつつ、検査について「顕微鏡で精子数を数える。精子がいても、前に進む力が弱い場合がある。良好な精子は数も多く、どんどん前進する。ほぼ前に進まなければ自然妊娠は難しい」と説明する。

男性不妊の原因としては、「生活習慣の乱れ」「不規則な睡眠時間」「食事のバランスの悪さ」「肥満」の4点を挙げる。また、やってはいけない習慣として、「サウナを1回15分、週2回以上を続けている」「ぴったりフィットの下着を履いている」「マラソン・トライアスロンなどの激しい運動」などを挙げた。

では、男性不妊の場合、治療法はあるのか。血管の異常であれば手術で治せるものの、患者の8割は精液の状態が悪いといい、うち半数以上は原因不明で治療法もないとする。また、原因が分かっていても、経口薬による治療での改善は2割程度。治療は最短3カ月かかるため、早期の検査を求める。

世代による差については、「一般的には、年齢が若い方が睾丸の状態がいいと言われている。無精子症では手術により、睾丸から精子を見つける必要があるため、やる治療は同じだと考えられるが、若い時の方が見つかる確率は高いのではないか。精子が出てくる道が詰まって無精子症になる場合もあるため、早めに手術した方がいい」と促した。

■男性不妊治療の課題

男性不妊の治療には、「不妊の責任を女性が負わされがち」「男性も心身の健康に影響を受ける」といった課題がある。加えて、泌尿器科医は約1万人いる一方で、男性不妊を見られる専門医は83人（泌尿器科医かつ生殖医療専門医である医師の数、2023年4月時点）のみであることも障壁だ。

辻村氏によると、「泌尿器科医は約1万人いるが、学会が専門医と認めているのは83人。しかも、それは東京、大阪、名古屋の三大都市圏に固まっていて、地方にはまずいない。それも理解が進まない原因にあるのではないか」という。

寺山さんは、若い世代に向けて「無精子症を知っておくべきだと思うが、検査を受けるか否かは、後で決めてもいいのでは。知っていれば、自分が無精子症だとわかった時に『あのパターンだな』とわかる」とアドバイスする。そうした思いから、AID当事者支援会を立ち上げ、現在は「無精子症の人や、子どもを授かろうとする家族や夫婦を支援する活動」を行っているということだ。（『ABEMA Prime』より）