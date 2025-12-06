◆プロボクシング ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級４位・桑原拓▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者・レネ・サンティアゴ（１２月１７日、東京・両国国技館）

ＷＢＯ世界同級４位の桑原拓（３０）＝大橋＝が６日、横浜市内の所属ジムで練習を公開。ＷＢＯ世界同級王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国＝との対戦へ向け、同門の先輩、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）からのサポートがあったことを明かした。

桑原は昨年５月に東京ドームでＷＢＡ世界同級王者ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）に判定負けして以来、２度目の世界挑戦となる。尚弥からは「本当にチャンスだから頑張れよ」と激励され、マスボクシング（軽めのスパーリング）の相手も務めてくれたという。

「一度マスの相手もしていただいた。オラスクアガ選手のモノマネじゃないですけど、動きを似たようにして、マスを４ラウンドしていただいた。アドバイスもいただいきました。（効果は）めっちゃありましたね。『何でもできるんだな、この人は』って思いましたね」

オラスクアガは、米国で前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝とはともにトレーニングを積む盟友。今回の試合は、来年５月の尚弥と中谷の東京ドーム決戦の「代理戦争」の意味合いも持つ。桑原は「負けられない理由が増えました」とはにかみながら決意を口にした。

尚弥からは昨年５月のルイス・ネリ戦前に使用していたグラブを譲り受け、この日の公開練習でも“尚弥グラブ”でミット打ちを行った。尚弥は１２月２７日にサウジアラビア・リヤドでＷＢＣ２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝との防衛戦を控えているが、桑原の世界戦の応援に駆けつける予定だ。世界王者となって、尚弥にバトンをつなげる。

戦績はオラスクアガが１０勝（７ＫＯ）１敗、桑原拓が１４勝（９ＫＯ）２敗。