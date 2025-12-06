１４年ぶりに師走開催に戻った伝統の中距離重賞での珍名馬とレジェンドとのタッグに、ＳＮＳ上は歓喜の声があふれた。１４頭立てで争われた鳴尾記念（阪神競馬場、芝１８００メートル）で、８番人気のオニャンコポン（セン６歳、美浦・小島茂之厩舎、父エイシンフラッシュ）は、８着に終わった。勝った２番人気のデビットバローズ（セン６歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）の勝ちタイムは１分４３秒７。１番枠からスタートしたオニャンコポンは、後方２番手からレースを進め、４コーナーでも最内を選択。だが、前が開かず、上位進出はならなかった。

オニャンコポンは、そのかわいらしい名前だけでなく、２２年の京成杯を勝つなど話題に。だが、以降は不振に陥り勝ち星を挙げられなかった。２走前の七夕賞・Ｇ３で１１番人気の低評価を覆す３着と奮起しファンを喜ばせたが、前走のチャレンジＣ・Ｇ３では６着と成績を落としてしまった。

今回はキャリア２５戦目で、名手・武豊騎手と初タッグ。出走前からＳＮＳでは「激アツ演出」「３年ぶりの重賞制覇ありえる」と期待の声が上がっていたが、レースを終えても「直線で前が詰まっていたし最内枠が悪かったかな」「武さん騎乗ありがとう」「オニャンコポン頑張りました」「武さんが乗ると思わなかったからなんか嬉しかったわ」「西日を浴びながら内でもがく姿もカッコよかった」「オニャンコポン一生推す」など異色のコンビにコメントが多く寄せられていた。