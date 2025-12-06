◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節 鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）

横浜ＦＭが最終戦で鹿島に１―２で敗れ、目の前で優勝を許した。

今季は２度の監督交代やクラブ初の単独最下位に転落するなど苦しんだシーズンだったが、大島監督のもとで中盤以降は巻き返し、２試合を残して残留が決定。前節のホーム最終戦のＣ大阪戦も３―１で快勝し、最終盤で４試合連続３得点以上で今季最長の４連勝を記録するなど、勢いのままに優勝に王手を懸けている鹿島の敵地へと乗り込んだ。

現役大学生のＤＦ関富貫太（桐蔭横浜大）、ＦＷ松村晃助（法大）を抜てきし、出場停止明けのＤＦキニョーネスも先発に復帰。４試合連続得点中のＦＷ植中朝日も名を連ねた中での一戦となったが、立ち上がりから優勝への執念を見せる鹿島に圧倒される。

ロングボールを前線に蹴り、セカンドボールの回収からチャンスを作りたかったが、相手の屈強なセンターバックコンビにはじき返され続けるなど、エリア内まで侵入する場面も作れず。

守備でも前半２０分に失点を許し、後半１２分にもクロスから失点。球際の勝負やセカンドボールの回収でも劣勢に立たされ、初の枠内シュートは後半４５分のＭＦ天野のミドルシュート。その後、ＭＦ天野が鮮やかなループシュートを決めて１点差に迫ったが、及ばなかった。

連勝は４で止まり、今季は３８試合で１２勝７分け１９敗の１５位で終えた。試合後の会見で大島秀夫監督は冒頭で鹿島の優勝を祝福した上で、「自分たちが絶対にこの難しい試合で上回らなければいけないと感じていた中央のところで全部相手にやられてしまった。なすすべなく最後まで押し切られた。ただ、最後まで諦めずに１点を取った姿は誇らしかったですし、選手は最後までよく戦ったと思います」と話した。