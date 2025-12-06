島崎遥香、武道館ライブでミニスカアイドル衣装姿披露「メイクも完璧」「懐かしくて嬉しい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/06】元AKB48の島崎遥香が12月5日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。
AKB48の20周年を記念したコンサート『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜』に出演した島崎は、チェック柄ジャケットにミニスカート、ニーハイソックス、ベレー帽を合わせた衣装姿を披露。メイクは令和風に仕上げられており、まつ毛は1本ずつつけまつ毛を使用したという。写真は無加工で公開されており、メイクの参考にしてほしいと呼びかけている。
この投稿に、ファンからは「ミニスカート姿が懐かしくて嬉しい」「令和メイクが似合いすぎる」「永遠プレッシャーを武道館で聴けるなんて感動した」「青春が詰まってる」「衣装もメイクも完璧」「無加工でも美しすぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
