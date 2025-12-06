カジサック長女・梶原叶渚、個性派スカートから美脚チラリ「大人っぽい」「何でも似合う」と反響続々【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】YouTuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）の長女であり、2024年5月に芸能界デビューを果たした梶原叶渚が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】カジサック長女、美脚際立つミニスカ姿
ブラウンのロシアン帽を被って登場した梶原。ライトブルーのシャツにブラウンのトップスをレイヤードし、パッチワーク風のスカートを合わせ、大ぶりなベルトでアクセントを加えた。
ネット上では「大人っぽい」「何でも似合う」「着こなしててすごい」「可愛い」などと反響が寄せられている。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
? TGCステージ速報?˚??? #梶原叶渚 がステージに登場?— ABEMA(アベマ) (@ABEMA) December 6, 2025
TGC 広島 2025#ABEMA で無料生中継中?
推しのステージを見届けよう?#ABEMAでリアタイTGC #TGC広島@kanchanstaff
◆梶原叶渚、エスニックコーデ着こなす
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
