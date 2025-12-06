ACEes那須雄登、ランウェイデビューで感じていた意外な“不安”に会場どよめき【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】ACEesの那須雄登が2025年12月6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】23歳人気ジュニア、人生初ランウェイで堂々闊歩
この日、同イベントをもってランウェイデビューを果たした那須。その後のトークステージでは「めちゃくちゃ楽しかった」「やっぱり気持ちいいですね」と感動をあらわにしつつ「いつも歌って踊ってのパフォーマンスをさせていただくので『踊らなくて大丈夫かな』って不安になりました（笑）」とサービス精神旺盛な様子をのぞかせ、会場からは笑い声の混じったどよめきが起きていた。
続いて、広島での思い出について口に。広島県・福山市を訪れた際の写真がモニターに映されると会場からは歓声が上がり、MCは「なかなかこの写真でギャーってなるってないだろうね」と驚いていた。福山市の伝統工芸品がデニムなどであることを前置きし、「僕もデニム好きなので、工場にお電話させていただきました」と藍染体験をしたことを回顧。星をデザインしたという完成品を見せると、MCから「五角形…？」と出来栄えについてツッコミが。那須は「僕の手先が不器用すぎました（笑）」とはにかんだ。
ACEesは那須のほか、浮所飛貴・作間龍斗・深田竜生・佐藤龍我で結成された5人組アイドルグループ。2025年2月、STARTO ENTERTAINMENTのジュニアグループ・美 少年やHiHi Jets、少年忍者などから選抜されたメンバーで構成されている。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。那須のほか、池田美優、出口夏希などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆那須雄登、広島での思い出回顧
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
