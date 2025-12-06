

XG・COCONA

XGのメンバーであるCOCONAが、20歳の誕生日を迎えた12月６日、これまで心の奥にあったという想いをSNSに投稿した。AFAB Transmasculine Non-binaryであることを告白し、今年、自身の胸の切除を行ったことも明かした。

【写真】SNSに投稿された現在のCOCONA

世界35都市で47公演を行った初のワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”」では約40万人を動員し、今年4月に開催されたアメリカ最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」では、日本人アーティストとして唯一の出演を果たし、トリを務めるなど世界で活躍するHIPHOP / R&Bグループ・XG。

そのXGのメンバーであるCOCONAが、20歳の誕生日を迎えた本日6日、これまで心の奥にあったという想いをSNSに投稿した。

COCONAは、AFAB Transmasculine Non-binaryであることを告白し、今年、自身の胸の切除を行ったことも明かした。胸元に手術の傷跡がそのまま残った現在の本人の写真も合わせて投稿されている。

文章の中で、自分自身を受け入れることで新しい扉を開け、自分に大きな心の成長と勇気を与えてくれたと心境を告白し、自分の話に耳を傾け、寄り添ってくれたメンバーや、エグゼクティブプロデューサーであるJAKOPS (SIMON)、そして両親への感謝を述べ、

私はこれからもXGとXGALXと作る未来が楽しみです。この文章が、誰かの心にそっと光を灯せますように。そして、私の愛が必要としているすべての人に届きますように。With love, always.と締めくくっている。

また、COCONAの投稿を受け、XGが所属するXGALXのCEOであり、XGのエグゼクティブプロデューサーであるJAKOPS(SIMON)は、自身のInstagramアカウントで、成人式に撮影したというXGメンバーと自身の写真と共に、「COCONAが勇気を持って自分の想いを世界に伝えた今日、私は心からの感動と尊敬の気持ちでいっぱいです。私はこれからも一人ひとりが“活動するアーティスト”としてだけではなく、一人の人間として心から尊重され、自分の人生を愛せるように誠実なサポートを続けていきます。」とコメント。

さらに、「メンバーみんなの勇気と愛、そして成長の軌跡が多くの人々にインスピレーションと希望を届けますように。」と述べた。

COCONAコメント(全文)

こんにちは、ここなです。今日で20歳になりました。20歳という節目を迎えるにあたって、これまで心の奥にあった想いを少しお話ししたく、この文章を書いています。私はAFAB Transmasculine Non-binaryです。今年、胸の切除手術を行いました。生まれたときは女性として扱われましたが、自分では女性だとは思っていません。“女性”として見られることには強い違和感があり、自分はもっと男性的な存在として生きています。

今までの私の人生でいちばん難しかったことは、“自分自身を受け入れて認めること”でした。ほんの少しでも自分を受け入れ、0.1歩でも前に進めた今、新しい扉を開けることができました。その扉を開けたことで視野が広がり、物事の見え方や捉え方が変わり、自分に大きな心の成長と勇気を与えてくれました。今では、「自分の中にあるものは、ダメなものじゃないんだ」と思えるようになりました。これができたのは、私の話に耳を傾け、寄り添ってくれたメンバーやサイモンさん、そして両親のおかげです。この運命と、出会えたすべての奇跡に、心から感謝しています。長くなりましたが、ここまでの道のりを歩いてこれたこと、そして支えてくれた人たちに心から感謝しています。私はこれからもXGとXGALXと作る未来が楽しみです。この文章が、誰かの心にそっと光を灯せますように。そして、私の愛が必要としているすべての人に届きますように。With love, always.

JAKOPS (SIMON)全文

こんにちは、SIMONです。COCONAが勇気を持って自分の想いを世界に伝えた今日、私は心からの感動と尊敬の気持ちでいっぱいです。私はこれからも一人ひとりが“活動するアーティスト”としてだけではなく、一人の人間として心から尊重され、自分の人生を愛せるように誠実なサポートを続けていきます。もちろん、XGの華やかな音楽やビジュアルも誇りに思いますが、私が何よりも世界に伝えたいのは、メンバー達が持つ純粋で本質的な心です。その真のエネルギー、愛、そして人間としての成長こそが、私たちXGとXGALXの核(CORE)。それは半導体の中心にあるチップのように、外からは見えなくてもすべてを動かす心臓部です。これからも私はこのCOREを守り、メンバー達の内なる“周波数”と共鳴し、その響きが世界中に温かく広がっていけるよう、全力を尽くしていきます。そして、私がXGと出会ってから8年の年月が経ち、今日をもって、全員が成人を迎えました。その節目を記念して、今年の成人式の日に撮影した記念写真を皆さんにお披露目いたします。メンバーみんなの勇気と愛、そして成長の軌跡が多くの人々にインスピレーションと希望を届けますように。With deep respect and love,SIMON (JAKOPS)