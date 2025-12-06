【前後編の前編／後編を読む】心霊写真を撮ってしまった女子大生…写りこんだ影の正体は「いるはずのない知った顔」 怨念は拡散されたのか

これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。今回は、学生時代の写真にまつわる不思議な体験を語る女性を紹介する。



＊＊＊

【写真を見る】「幽霊でもいいから会いたい」残された遺族の心を救う“死者との再会”

読者の中にも、インターネットの画像素材ストックサイトを利用した経験のある方がいることだろう。PIXTAやAdobe Stockなど数々あり、写真やイラストの需要に応えている。

画像の需要者がいれば供給者もいるわけだが、未佳さん（仮名）は学生の頃から供給側だった。

美大で写真を学んでいた未佳さんが、撮ってしまった「ある写真」

都内の美大で写真を学んでいた彼女は、ストックサイトに写真やイラストを提供することで、お小遣い稼ぎに励んできたのである。

自主的に写真や絵の技術を研鑽しながら実利が得られ、また、お金になればなるほど創作のモチベーションも上がる、非常に良いアルバイトだったとか……。

卒業後は約10年にわたって転職を繰り返し、中学校の美術教師、WEBデザイン会社の契約社員、写真館のアルバイトなどさまざまな仕事を渡り歩いたそうだが、その間もストックサイトに素材を提供しつづけていたというから、よほど向いていたのだろう。

未佳さんは現在35歳。

3年前に夫と起ち上げた映像制作会社で動画編集とスタジオ経営に勤しむ日常の中、イラストこそ滅多に描かなくなってしまったが、写真は今でもコンスタントにストックサイトにアップしているとのこと。

「私は画像ストックサイトの黎明期から関わってきたことになります。だからトラブルに巻き込まれてしまったことも少しはありますよ。他の提供者に作品をパクられたり、1点も売れていない自作の有料素材がネットで使われているのを見つけたりして」

この仕事に著作権侵害や不正使用はつきものなのだと未佳さんは苦笑した。

「せめて私は自分の写真や絵には責任を持とうと思っていて、誰かの作品を模倣しないのはもちろんのこと、ポリコレ的にも問題がないように気をつけています。利用者に対する責任もありますから、いっぺんストックサイトに上げた作品は滅多なことでは取り下げませんし……。出したものを削除したのは1回だけです。あのときは、心霊写真だったことに気がついてしまったので仕方なく……」

ことは彼女の大学生時代に遡る。

トワイライトタイム

大学2年生の冬休みに、彼女は同級生3人と共に北海道の函館市を旅行した。

3泊4日のうち最初の2泊は函館出身の子の実家に泊めてもらい、最後の夜だけ市内のホテルに泊まる計画を立てた。

気の合う同性の友人同士の旅で、ずいぶん前から愉しみにしていたという。



旅の滑り出しは順調だった。

函館に実家のある同級生の両親、ことに母親は彼女たちの来訪を歓迎し、自家用車で観光名所に送迎してくれた他、初日の夜はご馳走を作ってもてなしてくれた。

2日目には有名な夜景を眺めた後、市街地の名店で函館グルメを堪能した。

函館といえば夜景である。函館山からの眺望が素晴らしく、兵庫県の摩耶山、長崎県の稲佐山と並んで日本三大夜景のひとつに数えられている。

函館の夜景は日没から30分前後のトワイライトタイムが最高だと言われている。

日没寸前から直後にかけて、空が青から紫のグラデーションに彩られる。

特に冬場は空気が澄み渡り、街の灯りが美しく粒だって輝くのだ。ただし冬季は16時過ぎには日が沈んでしまうし、観光客で込み合うので、早めに行って場所を確保した方が良い。

そういう事情に詳しい地元っ子がいたのが幸いして、未佳さんたちは15時半過ぎに函館山の展望台に到着した。

見切れた女性の服装は

着いて間もなく、未佳さんがみんなに提案した。

「日没まで時間があるから、今のうちに記念写真を撮ろう」

そのときはまだ陽の光も残っていたし、これから本格的に混雑してくることが予想された。彼女は三脚を使うつもりだったので、人が押し合いへし合いしはじめてから記念撮影をすることは避けたかったのだ。

持参した一眼レフのデジカメをセットして、セルフタイマーで撮影をし、すぐに液晶画面で撮れた写真を確認した。

すると、4人の右端にいる未佳さんの隣に、画面から半ば見切れて小柄な女性が写り込んでいるではないか。

通行人が写ってしまったとしか思えないが、その人の服装が奇妙だ。

半袖の服を着ているように見えるのだ。

涼し気な水色の洋服で、夏の装いのような印象である。



もっとも、その人物だけひどくブレていて、不鮮明ではあったから、たまたま半袖のように見えてしまっただけかもしれなかった。

ブレているせいで顔立ちもわからない。だが、胸もとに毛先が届く黒髪のロングヘアで、横にいる未佳さんよりもやや小柄だった。だから、たぶん女性だろうと思われたのだが……。

「ねえ？ 私たちのまわりに髪の長い女の人なんか、いなかったじゃない？」

仲間のうちの誰かがそう言うと、他の誰かが甲高い声で「イヤッ」と小さく叫んだ。

「未佳、これって心霊写真じゃないの？」

そう問われて、未佳さんは「そんなわけないよ」と答えた。

「デジカメは可視光線しか写せないんだから。言い換えると、見える物しか撮れないんだよ。だから、この人は物理的に存在して、きっとシャッターが下りた瞬間、私の横を早足で通り過ぎたんだね」

ところが、気を取り直して撮影し直したところ、今度は未佳さん自身がブレブレに写ってしまったのであった。

おまけに、さっきの写真で謎の人物が写り込んでいた辺りが、やけに黒っぽく翳っていた。

これを見て、未佳さんも背筋が冷たくなるのを覚えたが、そうこうするうち日没が始まってしまった。

写真を撮り始めると、たちまち怖さを忘れて夢中になった。

それだけ、函館の夜景が素晴らしかったとも言えよう。

夜景とグルメ

結局、そのときの記念撮影については、仲間の1人がスマホの自撮りで、夜景を背景に4人全員をうまく画面に収めることに成功したので、その写真をみんなでシェアして済ませることになった。

函館山の後は、にぎやかな市街地へ移動して、海鮮料理が売りの和食レストランで北海道グルメに舌鼓を打った。



そこでも未佳さんは写真を撮った。



これも、さきほど撮った夜景の写真も、ストックサイトで売るつもりだった。

「未佳も早く食べな。イクラが乾いちゃう」

「うん。もう終わりにする」

デジカメをしまおうとすると、仲間が「さっきの心霊写真、また見せてよ」と言った。

「ごめん。削除しちゃった」と彼女は応えた。

すると見たがった当人が「そうなの？ がっかり！ 消す前に送ってもらえばよかった。あれはきっとバズッたよ」とおおげさに残念がって一同の笑いを誘った。

――しかし、実は、未佳さんは問題の2枚の写真を削除していなかったのだ。

彼女は、水色の半袖を着た人物に心あたりがあった。

そして、その人について友人たちに話すことを避けたかったのである。

思い出すだけで胸が痛む出来事が付随していたからだ。

―――

未佳さんと友人との旅行写真に写ったロングヘアの女性。冬場の半袖姿と異常なブレかたに友人らは「心霊写真だ」と不気味がる。【記事後編】では、未佳さんが知る女性の正体が明かされる。

川奈まり子（かわな まりこ）

1967年東京生まれ。作家。怪異の体験者と場所を取材し、これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集。怪談の語り部としても活動。『実話四谷怪談』（講談社）、『東京をんな語り』（角川ホラー文庫）、『八王子怪談』（竹書房怪談文庫）など著書多数。日本推理作家協会会員。怪異怪談研究会会員。2025年発売の近著は『最恐物件集 家怪』（集英社文庫8月刊／解説:神永学）、『怪談屋怪談2』（笠間書院7月刊）、『一〇八怪談 隠里』（竹書房怪談文庫6月刊）、『告白怪談 そこにいる。』（河出書房新社5月刊）、『京王沿線怪談』（共著:吉田悠軌／竹書房怪談文庫4月刊）

デイリー新潮編集部