◇男子ゴルフツアー 日本シリーズJTカップ第3日（2025年12月6日 東京都 東京よみうりCC＝7002ヤード、パー70）

トップと5打差の6位から出た賞金ランク3位の蝉川泰果（24＝アース製薬）は5バーディー、1ボギーの66で回り、通算6アンダーで2打差の5位に浮上した。

「4アンダーというプレーは良かったけど、もう少し伸ばしたかった」と本人は不満顔だが、この日最少に並ぶ好スコア66でホールアウトしだ。

初日はショットの不調に苦しんだが、ラウンド後の練習で「フェードのイメージで打つと球が安定した」。復調したアイアンで序盤から好機を築いた。

3番で5メートルを沈めた3番を皮切りにバーディーを重ねた。「しびれが来た」という終盤はティーショットが左右に曲がった。しかし16番では左ラフからグリーンを捉えて7メートルのスライスラインをねじ込んだ。

賞金王争いの緊張感は半端じゃない。「手汗がびちゃびちゃです」と笑う。夜も「うまくいくかな」と不安が頭から消えない。それでも攻撃的なゴルフを貫き初日は6打あった首位との差を2打まで縮めた。

勝てば2年ぶり2度目の最終戦制覇で史上11人目の日本タイトル4勝。そして賞金ランク1位・金子の成績次第で逆転賞金王に輝く。「18ホール中18個チャンスにつける。ティーショットからセカンド、パットまでアグレッシブさを出したい」。最後まで守りに入るつもりはない。