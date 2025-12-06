◇明治安田J1リーグ最終第38節 柏1―０町田（2025年12月6日 三協フロンティア柏スタジアム）

14年ぶり2度目の頂点を目指した柏だったが、あと一歩届かなかった。ホームで町田に1―0で勝利し、リーグ6連勝でフィニッシュ。しかし、前節終了時点で勝ち点1差だった鹿島が横浜Mに勝利したため、逆転できなかった。

リカルド・ロドリゲス監督は「長いリーグの中で5敗しかしていないにも関わらず優勝できなかったこと、勝ち点1差で負けたこと、本当に悔しい」と悔しさをあらわにした。

今季はJ1リーグ最少の5敗。しかし、優勝した鹿島には3月のホームゲーム(●1―3)、7月のアウェーゲーム(●2―3)と直接対決に敗れており、指揮官は「直接対決で負け、勝ち点1差で鹿島に優勝を奪われたこと、本当に悔しい」と唇をかんだ。

それでも「今季、我々はいい仕事をした。このチームそして結果を誇りに思う」と選手、スタッフをねぎらった。

試合は前半からエースFW細谷真大を中心に攻め込むも、町田を崩しきることができなかった。それでも後半18分、MF中川敦瑛が敵陣でボールを奪い前進。最後はMF瀬川祐輔の左クロスが町田のDF岡村大八に当たってコースが変わり、オウンゴールで先制に成功した。

このまま逃げ切ったものの、試合終了を告げるホイッスルが響くと、スタジアムは一瞬静寂に包まれた。異例とも言える光景を見て鹿島の優勝を把握したのか、直後に悔し涙をこぼす選手の姿があった。

かつて浦和を指揮したリカルド・ロドリゲス監督が今季から就任した。昨季まで堅守速攻スタイルからボールをつなぐ新戦術に着手。戦術を落とし込むため、1月9日の今季初練習から紅白戦を実施するなどゲーム形式に時間を割いた。「自分たちのサッカーを表現すれば勝利をもぎ取れる」。スペイン人指揮官は攻撃的サッカーを浸透させ、昨季は残留圏ギリギリの17位に低迷したクラブを見事に復権させた。