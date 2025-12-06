お笑いコンビ・爆笑問題らが所属する芸能事務所・タイタンが来年２月６日と７日に、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで開催するスペシャルライブ「ＴＩＴＡＮ ＬＩＶＥ ３０周年記念公演〜タイタンシネマライブも１００回記念！〜」を、全国２６のＴＯＨＯシネマズ系映画館で生中継することが６日までに決定した。

同ライブは、タイタンが１９９６年から２カ月に１度の頻度で開催している恒例行事「タイタンライブ」が来年２月に３０周年を迎えるとともに、２００９年から行ってきた、タイタンライブの同時生中継「爆笑問題 ｗｉｔｈ タイタンシネマライブ」も同じタイミングで実施から９９回目となることから、これらの節目をまとめて記念する公演として行われる。

出演者には爆笑問題はもちろん、ウエストランドらタイタンメンバーに加え、豪華ゲストも出演予定。また特別企画も行われるという。

今月１３日から、チケットぴあ・ローソンチケットにて前売り券を発売（１月２９日まで）。２５００円のものと、数量限定となる前売り限定オリジナルアクリルスタンド付きの３５００円の２種類。また当日券は３５００円で、開催１週間前の１月３０日から発売予定となっている。