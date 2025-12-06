師走名物のJRA平地最長距離重賞「第59回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス」が12月6日、中山競馬場で行われ、道中4〜5番手で運んだ2番人気ホーエリートが直線で伸びて快勝。重賞挑戦10度目で念願の重賞初制覇を飾った。牝馬のステイヤーズS優勝は、86年シーナンレディー（美浦・清水美波厩舎所属）以来、実に39年ぶり。レース史上、2頭目の牝馬の優勝となった。表彰式ではスポーツニッポン新聞社・小菅洋人代表取締役社長から優勝馬ホーエリートの関係者に優勝目録が贈られた。

レース史上2頭目となる牝馬Vを成し遂げた戸崎は「最近はスタート出るのでポジションを取れるなと思った。道中はリズム良く折り合いもついて、いい手応えで走ってくれた」と回想。「直線では進路をどこが空くかなというぐらいに余裕があった。追ってからもしっかりと伸びてくれた」と気持ち良さそうに汗を拭った。

10度目の挑戦でついに手にした重賞制覇。「重賞で2着が続いて、惜しい競馬が続いていた。牝馬で勝つことができて、素晴らしい馬だと感じています」と笑みを浮かべパートナーを称えていた。

ホーエリート 父ルーラーシップ 母ゴールデンハープ（母の父ステイゴールド）21年4月24日生まれ 牝4歳 美浦・田島厩舎所属 馬主・吉田晴哉氏 生産者・北海道白老町の觴丗罐魁璽櫂譟璽轡腑麈鯱轡侫 璽燹＼鐇15戦3勝（重賞初勝利） 総獲得賞金1億4932万2000円 馬名の由来は賛歌、雅歌（独）。母名より連想。

▽スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス 本競走は1967年に創設された重賞競走。平地競走の中では最長の芝3600メートルで実施される。1997年に負担重量がハンデキャップから別定に変更された。ステイヤー（Stayer）は「耐える者」を意味する英語。その名が示すとおり、人馬ともに長丁場を耐え抜く持久力が求められる。