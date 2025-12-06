金メダリストがプロレス転向！デビュー直前のウルフアロン登場！「ガチやばい」百田夏菜子、地獄のトレーニングに挑戦

「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークを楽しむ番組『ももクロちゃんと！』。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

12月6日（土）の放送回では、実況アナウンサー・清野茂樹が進行役として登場。清野は「プロレスの世界で今、非常に話題になっている話がある」と言い、「あの“柔道金メダリスト”がデビューをします」と興奮気味に続ける。

玉井詩織も「ニュース見ました！」と告げる今回のゲストは、東京2020五輪の柔道金メダリストで、プロレス転向を表明したウルフアロン。今年6月に電撃転身を発表したウルフは、来る2026年1月4日にデビュー戦が決まっているという。

ウルフよりもプロレスとの関わりが長いももクロは、「私たちのほうが先に（新日本プロレスの）Tシャツを着てます」と先輩風を吹かせるが、ウルフに「なんか腹立ちますね」とはっきり言われ、苦笑いを浮かべる。

気を取り直して、今回最初のメニューは「ウルフ流アミューズ〜彩りプロレス〜」。

ウルフとプロレスの出会いをひも解いていくと、学生時代のある番組との出会いがきっかけだったという。最初は嫌々見ていたという彼が、なぜプロレス沼にハマっていったのか。

さらにウルフは、レスラーとして日頃から行っているトレーニングを、ももクロに教えたいと言い出す。清野の「ももクロから誰が行きますか？」の声に、シーンとするスタジオ。すると、玉井が「新日本プロレスの色！」とすかさず指名したのは、メンバーカラーが赤色の百田夏菜子。

半ば強制的に参加させられた百田は、新人レスラーも逃げ出すほどキツい腕立て伏せ“ライオンプッシュアップ”に挑戦する。しかし、予想以上にハードなトレーニングに「ガチやばい！ ぎゃー！」と悲鳴を上げるのだった。さらにウルフは、プロレスの魅力をももクロメンバーに紹介していく。

番組後半には、ももクロから冬のキラキラとしたお知らせ。

この冬、新宿で行われる光の祭典『Shinjuku Neon Walk』に、ももクロがデザインしたイルミネーションが登場することになった。「東京」と「かわいい」の融合をテーマに、4人が考えた作品が完成したという。果たして、どんなネオンアートになったのか？ メンバーがリポートする。