巻かないキンパ


フライパン1つで作る、かんたんサクじゅわ「鶏むね油淋鶏」

へとへとに疲れた仕事帰りの夕食作り、大変ですよね。でも、手作りごはんのおいしさを諦めたくない！という人を助けてくれるのが、時短レシピです。

帰宅後15分で作る爆速レシピが大人気のみきさんによると、時短のコツは献立で迷わないことと、洗い物を減らすことだそう。

みきさんが時短とラク、おいしさを追求して作った、無敵の仕事帰りごはんレシピをお届けします。

※本記事はみき著の書籍『帰宅後15分しか、かけません！ 無敵の仕事帰りごはん100』から一部抜粋・編集しました。

■これぞ新定番・巻かないキンパ

コチュジャン入りだけど、砂糖の甘さで辛さはほとんど感じないよ。

辛いのが好きな方はお好みで豆板醬も加えてね！

【材料（2〜3人分）】

ご飯……2杯（300g）

合いびき肉……200g

にんじん……2/3本

ほうれん草……3株

たくあん……適量

ごま油……大さじ2

韓国のり……適量

炒りごま……適量

A 鶏ガラスープの素……小さじ2

　砂糖……小さじ1

　しょうゆ……大さじ1強

　料理酒……大さじ1強

　おろしにんにく（チューブ）……小さじ1

　コチュジャン……小さじ1と1/2

【作り方】

（1）フライパンにごま油大さじ1をひいて､ひき肉を中火で炒める。

（2）細切りにしたにんじん､細かくカットしたほうれん草を加えて炒める。

（3）Aを入れて混ぜ合わせたら､ご飯､細かくカットしたたくあんを加えてよく混ぜる。

（4）仕上げにごま油大さじ1と細かくちぎった韓国のり､炒りごまを散らしたら完成!

「コツなし！ とにかく混ぜ合わせるだけ」

とにかく混ぜ合わせるだけ


※火加減や火を通す時間については、あくまで目安として、素材の状態によって調節してください。

◆著者／みき

自分と同じようにご飯作りがしんどい人の力になりたいと思いInstagramで発信。帰宅後15分で作れる爆速うまレシピが多くの人の目に留まり、半年で20万人のフォロワーを獲得。 美味しさと手軽さのバランスを研究し尽くしたレシピに定評がある。

著＝みき／『帰宅後15分しか、かけません！ 無敵の仕事帰りごはん100』