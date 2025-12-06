来年1/17、18のWD名古屋HGに特別ゲストが出演！ 来場者プレゼントも

大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋は5日（金）、2025年1月17日（土）と18日（日）にIGアリーナで開催されるSVリーグ男子第11節 サントリーサンバーズ大阪戦の特別ゲストと来場者プレゼントを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

この第11節で、WD名古屋は「リクルートスタッフィング PRESENTS 12,000 CHALLENGE」と題し、クラブ史上最多動員12,000名を目指す特別プロジェクトを実施。

17日（土）のGAME1では来場者に応援はっぴをプレゼント。さらにゲストとして「BOYS AND MEN」の出演が発表された。「BOYS AND MEN」は東海地方出身・在住の男性メンバーで構成された5人組のエンターテイメント集団で、2010年から活動を開始。東海エリアを中心にテレビやラジオのレギュラーを多数持ち、歌やダンス、芝居やミュージカルなど幅広く活動している。2016年には第58回輝く!日本レコード大賞で新人賞を受賞。2019年1月14日にナゴヤドームで単独ライブを開催した。

また、18日（日）のGAME2では来場者に選手うちわをランダムで配布。ゲストには「MATSURI」が登場する。「MATSURI」は秋元康さんプロデュースの6人組昭和歌謡&ポップスグループで、2023年より活動開始。2025年には「SHOW-WA」と共に第67回輝く!日本レコード大賞で新人賞を受賞した。

11月に行われた対戦ではサントリーの2連勝となったが、第11節ではどのような戦いが繰り広げられるのか注目が集まる。