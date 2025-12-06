お笑いコンビ「野性爆弾」のくっきー！（49）とロッシー（50）が4日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。まったくハマらなかった大物司会者を明かした。

MCの千原ジュニアと大阪の若手時代から飲食をして仲良くなり、ジュニアが2人の面白さに惚れ込み「クイズヘキサゴンやってはったスタッフさんを昔から知ってて、野性爆弾が（島田）紳助さんにどハマりするかも分からんから、お馬鹿タレントみたいに」と野性爆弾の2人をクイズ番組「クイズ！ヘキサゴン」のスタッフに紹介した。

ただ、「さすがに2人を（いきなり収録に）放り込むのもあれやから、ちょっとジュニア、言い方失礼やけど手綱持ちみたいな感じで、紳助さんとの間入ってくれって行ったんよ」とジュニアも野性爆弾と一緒に番組出演することとなった。

ところが、いざ収録が始まると「こんなにハマらへんかってぐらいハマらんかった」と野性爆弾の2人が島田紳助氏にウケず、「いつも通りやるやん？俺は分かってるけどスタジオがシーンってなった時に紳助さんが“ジュニア、これなんや？”って」と空気が凍てついたと当時を笑いながら振り返った。

この話を聞いたくっきー！も「す〜ごい嫌ってた俺らの事」と島田氏にハマらなかったと懐かしみ「あんま言ったアらカンけど、あんまりハマらなすぎて楽屋帰るやん？マネージャーに“紳助NG”って言った。まさかの俺側からNG出した。この人と関わることもう無理やって」と毛色が違うあまり、共演は難しいだろうと思ったと笑っていた。