トランプ米大統領（左）にFIFA平和賞を授与するFIFAのインファンティーノ会長/Jim Watson/AFP/Getty Images

（CNN）5日に行われたサッカー・ワールドカップ（W杯）の組み合わせ抽選会をテレビで視聴した世界中の何十億人ものサッカーファンは、国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長が、何やら不可解な新しい賞を授与する様子も目にすることとなった。

FIFAは11月、今年からFIFA平和賞を導入すると発表した。これは「平和のために比類のない、並外れた行動を取り、それによって世界中の人々を団結させた」とFIFAが評価する人物に毎年贈られる、新たな賞だ。

抽選会に先立ち、米国のトランプ大統領が壇上でこの新賞を受け取ったことについて、驚きは全くなかった。

FIFAはこの賞が世界中の50億人以上のサッカーファンを代表して授与されたと述べているが、受賞者をどうやって選んでいるのかは明確ではない。

この新たな賞のこと、そしてトランプ氏の受賞がなぜこれほど物議を醸しているのかは、以下を読めば全て分かる。

いつ、どこで授与されたのか？

この新しい賞は、12月5日に行われたW杯の組み合わせ抽選会の前に授与された。式典は米首都ワシントンのジョン・F・ケネディ・センターで開かれた。

同センターは今年、理事を刷新。トランプ氏が理事長に就任していた。

なぜトランプ氏が受賞したのか？

FIFAは最初の平和賞の受賞者が誰になるのか口を閉ざしていたが、米国大統領に授与されるのではないかという噂（うわさ）は流れていた。

トランプ氏が受賞者に選ばれたのは予想通りだった。

インファンティーノ氏はトランプ氏に新しいトロフィー、メダル、そして賞状を贈呈。戦争終結と人命救助への貢献に対し感謝の意を表した。

トランプ氏は確かに長年続く複数の敵対関係の合意仲介に貢献してきた。しかし自身がかねて終結を誇示している一部の紛争を巡っては、停戦確保に向けた貢献について関係国の一部から異論が出てもいる。受賞演説で自ら言及したインドとパキスタンの間の紛争もその一つだ。

トランプ氏は受賞を「人生最大の栄誉の一つ」と形容し、家族に感謝の意を表した。

トランプ氏とインファンティーノ氏はこの数カ月間で関係が緊密になり、何度か一緒にいるところを目撃されている。具体的には前者の大統領就任式や、今年初めにエジプトのシャルム・エル・シェイクで開かれたパレスチナ自治区ガザ地区に関する和平協議で顔を合わせた。

インファンティーノ氏はまた、トランプ氏のノーベル平和賞受賞への取り組みを声高に支持していた。最終的にこの賞は、ベネズエラの野党指導者マリア・コリーナ・マチャド氏に贈られた。

FIFAが今年独自の平和賞を創設したのは、おそらく偶然ではないだろう。

人権団体が懸念する理由は？

トランプ氏が正式に受賞者に指名される以前から、複数の人権団体はインファンティーノ氏が政治的中立性を犠牲にしてトランプ氏に取り入っているのではないかと懸念していた。

人権擁護団体フェアスクエアはCNNスポーツに対し、この賞の導入は「FIFAにおける深刻な失政の最新事例であり、組織の変革が急務であることを改めて証明するものだ」と指摘した。

フェアスクエアのニック・マクギーハン理事長は、「FIFAをトランプ氏のMAGA（米国を再び偉大に）プロジェクトに結びつけるというジャンニ・インファンティーノ氏の決定は、FIFAにとって短期的にはビジネス上の意義があるのかもしれないが、サッカーの高潔さと評判にとって極めて有害であることは明らかだ」と付け加えた。

また3日の記者会見で、ヒューマン・ライツ・ウォッチ（HRW）のグローバル・イニシアチブ担当ディレクター、ミンキー・ウォーデン氏は、同団体がFIFAに連絡を取り、賞の決定プロセスの把握を試みたと明らかにした。

「それに対する答えはない。つまりプロセスは存在せず、他の候補者もいなければ審査も行われなかったということだ」（ウォーデン氏）

CNNスポーツは平和賞の決定プロセスについてFIFAに問い合わせたが、まだ回答は得られていない。

FIFAの見解は？

11月、FIFAはCNNの取材に応じ、インファンティーノ氏とトランプ氏の関係について回答した。人権団体は両者の関係が親密すぎると懸念している。

FIFAはCNNに対し、W杯共催国の首脳と良好な関係を維持することは会長の役割の一部だと説明。「カナダ、メキシコ、米国が2026年W杯開催権を獲得して以来、FIFA会長はトランプ氏、そして同じく共催国であるカナダとメキシコの首脳と緊密な関係を築いてきた」と述べた。

「この関係が緊密な連携につながり、W杯のためのホワイトハウス作業部会が結成された」

トランプ氏が正式に平和賞を受賞したことで、既に物議を醸している来年のW杯を前に、FIFAと米国大統領の関係については一段の疑問が浮上することになるかもしれない。