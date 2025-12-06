プロ野球・楽天は6日、球団公式インスタグラムを更新。前日5日に行われた新入団選手発表会見の舞台裏を公開しました。

ユニホームに袖を通したドラフト1位指名・藤原聡大投手は、カメラに向かって「緊張するんですけど頑張ります…」と不安そうな笑顔。会見には抽選で選ばれた120名のファンも同席しており、選手らは名前をコールされるとスモークを浴びながら登場し、決めポーズを披露します。

会見前には舞台裏で決めポーズを相談しあったルーキーたち。思わず笑い声をあげそうになって声を潜めるなど、早速同期の仲の良さをのぞかせました。

楽天は今回のドラフトで、本指名7選手と育成5選手の交渉権を獲得。全員と契約を結び、12人の新入団選手が決定しました。

◇新入団選手と背番号は以下の通り

1位：藤原聡大(投手) 13

2位：伊藤樹(投手) 20

3位：繁永晟(内野手) 30

4位：大栄利哉(捕手) 72

5位：伊藤大晟(投手) 79

6位：九谷瑠(投手) 45

7位：阪上翔也(外野手) 42

＜育成＞1位：幌村黛汰(外野手) 1262位：大坪梓恩(外野手) 1293位：中沢匠磨(投手) 1334位：金子京介(内野手) 1345位：島原大河(捕手) 122