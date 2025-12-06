2026年サッカー北中米ワールドカップのグループステージ組み合わせが現地5日、アメリカのワシントンで開催され、日本サッカー協会の宮本恒靖会長が対戦相手の印象を語りました。

FIFAランク18位の日本はグループFに決定。オランダ(同7位)とチュニジア(同40位)、そして2026年3月に決定する欧州プレーオフBの勝者と同組となりました。

プレーオフBには、ウクライナ(同28位)、ポーランド(同31位)、スウェーデン(同43位)、アルバニア(同63位)の4チームが所属しています。

抽選結果を受けて、宮本会長は「なかなか厳しいグループというか強い相手がいるなとは思います。それぞれ個となる選手もいる国が出てきているなと思いますし、いつもW杯はそんな簡単じゃないなと思います」と厳しい表情でコメント。

初戦の相手となったオランダについては「フィジカルが強くて、背も大きくて、サイドに早いセンスがいたりと、特徴ははっきりしている選手が多いのかなと思います」と印象を語りました。

また、2023年10月のキリンチャレンジカップて対戦しているチュニジアの印象については「予選を見る限りは失点もしていないので守備が堅いのかなというところ。大阪で2年前に試合はしているが、あの時もフィジカルもサイズもあったチームですしそういった印象です」と振り返りました。

また、欧州プレーオフBの勝者と同組になったことについて問われると「どのチームが来ても力はある。そういった意味で対策は難しいなと思いました」と厳しい表情でコメントしています。

W杯での日本代表キャプテン経験もある宮本会長。現日本代表の強さについて問われると「たくさんの選手がヨーロッパでやっているというところ。日常的にCLレベルとかを経験している分、どの対戦相手が来てもメンタル的にも対等以上でやれるところもあると思います。あとはチームの中での競争が多いというのもチームがいい感じに回ってる理由かなと思います」と評価しました。