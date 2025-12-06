おしゃれのつもりが“おば見え”に？ 今すぐやめたい『時代遅れの冬のアウタースタイル』３選
冬になると手放せないアウター。でも、保温性を優先するあまり、気づけば“着られている感”が出てしまったり、昔のままの着こなしを続けてしまったり…。存在感が大きい分、少しのズレがそのまま“おば見え”につながることも珍しくありません。そこで今回は、今すぐやめたい『時代遅れの冬のアウタースタイル』を、今っぽく見せる更新ポイントとともに紹介します。
ボリュームが出すぎるダウンは“着ぶくれ確定”
暖かい反面、着こなしが難しいのがダウンアウター。特に“丸みのあるショート丈”や“モコモコしすぎた肉厚タイプ”は、上半身だけが異様に膨らみ、バランスが悪く見えてしまいます。さらに、黒やネイビーの重めカラーだと、重心が下がり全身がずっしり。
▲着ぶくれしやすいショートダウンやAラインの膝丈コート、装飾の多い華美なウールコートは、冬コーデ全体を重たく古く見せやすい
Aラインの膝丈ウールコートは“平成感”が残る
ふんわり広がるAラインのウールコートは、昔は女性らしさの象徴でした。しかし今は、膝丈×裾広がりの組み合わせがどうしても古く見えがち。重心が低くなり、脚が短く見えるのも難点。“冬になるとなんとなく着てしまう1着”がこのタイプという人も多いはずです。
アップデートするなら、ノーカラー×ストレートラインのロングコートへ。首元の抜け感が生まれ、自然と“今っぽいミニマムさ”が出せます。明るめのライトグレーやエクリュも大人世代によくなじみます。
ビジューやファー付きの飾りが“頑張ってる感”に
冬アウターにありがちな“装飾もの”。ビジュー付き、フェイクファー付き、襟にボリュームのあるフード付き…どれも一歩間違えると“華やか”ではなく“過去の流行を引きずっている”印象に。厚手素材との相乗効果で重たく、昼間のカジュアルスタイルには合わないことも多々です。
代わりに、装飾をそぎ落としたシンプルなデザインに変えるだけで、表情がぐっと上品に。質感で魅せるウール素材や、表面が滑らかなツイル素材が大人の洗練を引き立てます。
冬のアウターこそ、“軽く見えること”が今っぽく見せる最大のポイント。
▲縦ラインが際立つロングダウンやノーカラーのストレートコート、シンプルなテーラードコートは、冬でも軽く洗練された印象をつくる
シルエット・丈・装飾の３つを見直して、今の自分に似合う１着へアップデートしましょう。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
