弱音・沈黙・テンポの一致。男性が見せる言動でわかる「本命サイン」
一緒にいると、ふと弱音をこぼしてくれたり、会話のテンポが自然にそろっていったり――。
そんな変化が見え始めたとき、男性の中では“ただの好意”では収まらない感情が動き始めているものです。
そこで今回は、そんな男性が見せる言動でわかる「本命サイン」を紹介します。
弱音を見せてくれる
普段は強がる男性でも、本気で惹かれた相手には素のままの弱さが出やすくなります。
「最近しんどくてさ」など、普段なら飲み込む言葉をあえて口にするのは、あなたの前だけは安心できるから。
弱さを預けられる存在は、彼にとって特別なのです。
沈黙でも心地よさそうな表情をしている
アプローチ段階では沈黙を恐れて頑張って話題を出そうとしてしまうものですが、本命相手だとその力みがなくなります。
会話が途切れても、窓の外を見る時間が続いても、それを気まずく感じないのは安心感を覚えているから。
彼が静かに落ち着いた状態をキープしているのは、あなたへの好意が深まっている証拠です。
会話のテンポが自然に合う
本命の女性と話すとき、男性は無意識に相手のペースに寄り添います。
言葉の選び方や話すスピード、間の取り方が揃い、笑うポイントまでなぜか合っていく。
こうした同調行動は、お互いを強く意識しているときに表れるものなので、間違いなく本命サインです。
男性に今回挙げたような変化が見え始めたら、彼の心はすでにあなたに寄り添っています。
ゆっくりと、でも確実に恋が深まっている証拠ですよ。
🌼表情や態度の変化でバレバレ。意外と簡単に見抜ける「男性の本命サイン」