【思考をキレイにする旅の仕方（500）】元刑務所のホテルはいかがですか？
前回、元学校のホテルの話を綴りましたが、今回は元刑務所。
国内外で高級リゾートなどを手掛ける総合リゾート運営会社「星野リゾート」が、
来年春、元刑務所をホテルとして営業を始める話を耳にしました。
正確には元監獄といった方がいいのかもしれません。
「監獄」とは「刑務所」が使用されるようになる以前の呼称です。
現在、死刑囚は刑務所ではなく、刑の執行まで拘置所に収容されますが、
「網走監獄」が有名でしょうか。
さて、星野リゾートがホテルにリノベーションして手掛けるのが国の重要文化財である「旧奈良監獄」。
100年以上前に建てられた監獄で、
監獄法の廃止以降は、少年刑務所として長い間、利用され、
建物の老朽化で2017年に役目を終えました。
しかし、赤レンガ造りなど明治期の近代建築の保存のため、今回、リノベーションしてホテルとして活躍するのです。
元監獄（刑務所）のホテルは日本では初めてですが、海外ではアメリカなどにあり、
フィンランドの首都ヘルシンキにある元刑務所のホテルでは囚人服のスタッフがおもてなしをしてくれるのだとか。
来年、宿泊してみたい場所のメモに「旧奈良監獄」のホテルを加えました。＜text：イシコ＞