男ってわかりやすい！行動に表れる「本命」と「遊び」の違い

男性は本命の女性と遊びの女性とではわかりやすく行動が変わるもの。

そこで今回は、男性の行動に表れる「本命」と「遊び」の違いを紹介します。

デートで出かける場所選び


男性のデート時の行動は「本命」と「遊び」で明らかに違います。

本命の女性とのデートとなると出かける場所に男性はこだわるもので、口コミや評判を調べたり、お店を前もって予約したりと準備万端。

一方で遊びの女性とのデートとなると、出かける場所は行き当たりばったりだったり、自分がしたいことしかしなかったりするでしょう。

忙しい時の対応


忙しい時の対応にも「本命」と「遊び」で明らかに違いが出るもの。

例えば忙しい時に女性から連絡が入った場合、相手が本命の女性なら「忙しいから後で連絡する」など状況説明をしてくれるでしょう。

逆に遊びの女性なら、忙しい時は連絡を無視してしまうものです。

家族や友人に紹介するか？


家族や友人に紹介してくれるかも違いが出るポイントの１つ。

本命の女性については交際をオープンにしようという意思が働くもので、男性は家族や友人に喜んで彼女を紹介するでしょう。

でも、遊びの女性は家族はもちろん、友人でさえも会わせようとはしません。

今回紹介したポイントをチェックすれば男性の本心が見えてくるので、ぜひ気になる男性の行動と照らし合わせてみてくださいね。

