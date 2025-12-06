タイガースが広島でプレーしたドリュー・アンダーソン投手（３１）と１年契約で合意したと５日（日本時間６日）、大リーグ公式サイトが伝えた。

２０１７年にメジャーデビューしたアンダーソンは２０２２、２３年の２シーズンにわたり広島に在籍。２２年５月５日の巨人戦で来日初登板し、７回１被安打７奪三振無失点の好投で来日初勝利を飾った。日本では通算３４試合に登板し７勝５敗、防御率３・０５。昨年から韓国ＫＢＯリーグのＳＳＧに所属し、今季は３０試合に登板し勝７敗、防御率はリーグ３位の２・２５。２４５奪三振はブルージェイズと３年契約を結んだ元日本ハムのコディ・ポンセ投手（３１）に次ぐ２位だった。

アンダーソンがメジャーで登板したのはレンジャーズ時代の２０２１年が最後。日本、韓国を経て５年ぶりとなるメジャー復帰を目指す右腕について、大リーグ公式サイトは「ＫＢＯ成功物語」と、「ヘビー」は「アンダーソンはＭＬＢ復帰の道のりが長く、曲がりくねり、不確実性に満ちていた」と苦労人がたどった波乱の野球人生を伝えた。

春季キャンプで先発ローテーション枠を争うアンダーソンへの現地メディアの期待も大きく、「クラッチ・ポインツ」は「ＭＬＢ通算１９試合で防御率６・５０という数字は確かに懸念材料だが、アジアでの経験を経た投手が復活を遂げるのは前例がないわけではない。エリック・フェデはＫＢＯで輝かしい成績を残した後、２０２４年にはホワイトソックスとカージナルスで防御率３・３０という素晴らしい成績を残した。スコット・ハリス（ＧＭ）はアンダーソンに同様の好影響を与えると確信しているようだ」と爛▲献▲鵝Ε疋蝓璽爿瓩虜童修鰺輯兇靴討い拭