男性が離れられない！一緒にいて心地よい“自由をくれる女性”の共通点
「彼のことが大好き！」という気持ちは素敵ですが、重くなりすぎると逆効果になるもの。実は、男性が長く一緒にいたいと思う女性は“自由を感じさせてくれる女性”です。そこで今回は、そんな女性に共通する特徴を紹介します。
男性の予定を尊重できる
「なんで連絡くれないの？」と詰めてくる女性より、「忙しいならまた落ち着いたときでいいよ」と対応してくれる女性に、男性は安心感を覚えます。男性の予定を尊重する姿勢は「信頼してくれている」と感じさせ、彼にとって居心地の良い存在になれるでしょう。
SNSで“過剰アピール”をしない
すぐに２人の関係を公開せず、２人だけの時間を大切にできる女性は、男性の目に「プライベートを大事にしてくれる人」と映ります。適度にシェアしつつも、全部をさらけ出さない余裕が「一緒にいると落ち着く」と思わせるポイントです。
男性の趣味や人間関係に口を出さない
男性が大切にしている趣味や友人を尊重できる女性は、長期的に愛されやすいでしょう。自分の世界を大事にしながらも、男性の世界を否定しないことが、信頼関係を深める秘訣です。
男性が「手放したくない」と思うのは、自由を奪う人ではなく、自由を尊重してくれる人。何より恋愛おいては「縛る」より「信じる」が長続きの合言葉ですよ。
🌼もう勘弁してほしい。男性が思わず冷める「彼女の言動」とは