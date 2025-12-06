Mrs. GREEN APPLEが、アニバーサリーイヤーを締めくくる企画となる展覧会「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION『Wonder Museum』」を本日より開始した。そして、その展示内容の一部が公開された。

◆Mrs. GREEN APPLE 画像

本展覧会では、Mrs. GREEN APPLEのすべての楽曲制作・プロデュースを手掛けてきた大森元貴（Vo, G）の頭の中、ドキュメンタリーとエンタテインメントが混ざり合う不思議の空間を旅することになるという。最新技術も駆使しながら、映像、造作、衣装、香りなど、楽曲の世界をさまざまな方法でより深く体験、デビューからの10年間で、大森元貴、そしてMrs. GREEN APPLEが生み出してきた制作物、その過程に関わる資料の展示など、そのイマジネーションやクリエイティビティをより深く体感することのできる展示となっているとのこと。ご来場の際は「#MGA_WM行った」をつけて、ぜひSNSで投稿をしてもらいたい。

◆ ◆ ◆

●最初の部屋 ※撮影・録音禁止エリア

暗闇の中で照らされる１台の机。机の上には描きかけの地図。

耳を澄ますと、そう、あの人がやってきます。

さぁ、イマジネーションを膨らませる時間です。

ペンを走らせていると、おや？

音楽が誕生する瞬間の喜びを、全身で感じてください。

●RECORDING THEATER

ここは、レコーディングスタジオ。

スタジオの中を覗くと、Mrs. GREEN APPLEの３人がやってきます。

どうやら「ライラック」の新しいアレンジのレコーディングのよう。

仲のいい３人のやりとりは、日によって変わります。

今日はどんなレコーディング風景が見られるでしょうか。

●DANCE-GO-ROUND

メンバーが初めてダンスパフォーマンスに挑戦した「ダンスホール」。

タキシードに身を包んだ3人が、おなじみのポーズをとっています。

足元にはいくつものミラーボールが置かれ、

「ダンスホール」の音楽と照明が連動して、世界を盛り上げます。

●QUE SERA SERA GARDEN

常に新しい音楽の届け方を模索しているMrs. GREEN APPLE。

ここは、新しい音楽の楽しみ方の実験場です。

音源データからAIが連想するイメージを描いた「視るケセラセラ」。

リズムを振動に変換した「触れるケセラセラ」。

歌詞からAIが香りを生成した「香るケセラセラ」。

イマジネーションとテクノロジーの掛け合わせで、

「ケセラセラ」をより深く味わってみてください。

●INTO THE ATLANTIS

カーテンの中に入ると、そこは深海の世界。

浮かんでいるのは、海底に沈んだ巨大都市「Atlantis」の名前を冠した

『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』の衣装です。

足元にもちょっと仕掛けが。とある泡に触れると特別な演出が起こります。

●BABEL no TOH STATUE

ミセスのストーリーラインのライブの最新作、

『DOME TOUR 2025 ”BABEL no TOH”』の物語のはじまりを、

巨大な飛び出す絵本の像にしました。

プロジェクションマッピングによる演出とともに、

ここだけのバベルの物語の世界をお楽しみください。

●KUSUSHIKI GATE

“薬”の語源になったと言われている「奇（くす）し」、「奇（く）しき」

という言葉から生まれた楽曲タイトル「クスシキ」。

ここで待ち受けるのは、

「クスシキ」のミュージックビデオで実際に使用した衣装です。

印象的なワンシーンを彷彿とさせる展示をくぐり抜け、

次のエリアにお進みください。

●IMAGINATION VOYAGE

大森元貴の楽曲制作は、

ミュージックビデオの世界観から始まることもあると言います。

ここでは、巨大な船に乗って4つのミュージックビデオの世界へ。

4面のプロジェクションで没入する体験をお楽しみください。

冒頭の隠されたメッセージも必聴です

●CREATIVE HISTORY ※撮影・録音禁止エリア

ここに飾られているのは、

新たなエンタテインメントを追求し続けた10年の軌跡。

楽曲、歌詞、ジャケット、ミュージックビデオ、ライブ、そして、

そこに至るまでの制作資料や原案となった大森のスケッチや打ち合わせ音声まで。

ミセスのクリエイティビティ溢れる空間をご堪能ください。

●次の部屋 ※撮影・録音禁止エリア

足元には、見覚えのある地図。

そう、最初の部屋で机の上に置かれていたあの地図です。

耳を澄ますと、またあの人が…。

そして、目を凝らすと実は最初の部屋にはなかったものも？

展覧会を締めくくる演出をお楽しみください。

●STORE

展覧会や、楽曲をモチーフにした「Wonder Museum」だけの

オリジナルグッズを販売しています。各会場限定や、数量限定グッズも。

また、展覧会のキービジュアルの衣装の実物もご覧いただけます。

●Mrs. GREEN APPLE Wonder Museum × photoism

ビターバカンス証明写真

「ビターバカンス」をテーマにしたオリジナル写真を撮影できます。

ミセスの３人に混ざって、証明写真を撮ってみませんか？

また、展覧会のキービジュアルのオリジナルカードももらえます。

展覧会の思い出に、いかがでしょうか。

◆ ◆ ◆

なお本展覧会は、2026年2月7日から21日まで福岡・ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL、2026年3月2日〜31日まで大阪・VS.（グラングリーン大阪内）を巡っていく。

◾️MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』

特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/mga_wm ◆東京会場

・会場 ： TOKYO NODE GALLERY A/B/C

・日程 ： 2025年12月6日（土）〜2026年1月9日（金）

・開催時間：9:00〜22:00 ※最終入場 21:00 ◆福岡会場

・会場 ： ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL

・日程 ： 2026年2月7日（土）〜2月21日（土） ◆大阪会場

・会場 ：VS.（グラングリーン大阪内）

・日程 ： 2026年3月2日（月）〜3月31日（火）

※開催時間は会場ごとに異なります。 ○チケット情報

◆東京会場

【一般】

平日（年末年始除く）：4,300円

休日（土・日・祝日・年末年始（12/29-1/2))：4,500円

【子供（小学生）】

平日（年末年始除く）：2,100円

休日（土・日・祝日・年末年始（12/29-1/2))：2,300円

※未就学児無料（18歳以上の保護者1名につき2名まで） ◆福岡会場

【一般】

平日：3,300円

休日：3,500円

【子供（小学生）】

平日：1,600円

休日：1,800円

※未就学児無料（18歳以上の保護者1名につき2名まで） ◆大阪会場

【一般】

平日：4,300円

休日（土・日・祝日)：4,500円

【子供（小学生）】

平日：2,100円

休日（土・日・祝日)：2,300円

※未就学児無料（18歳以上の保護者1名につき2名まで）

※チケット料金はお一人様の税込価格となります。

※会場規模や条件により各会場で一部展示内容が異なります。 ＜所要時間の目安＞

『Wonder Museum』のご鑑賞には、約【60分】程かかります。

ご来場いただく際の目安として、ご活用ください。

※個人の鑑賞ペースによって、体験時間は異なります。あくまでも目安としてご認識ください。 ＜チケットに関する注意事項＞

・営利目的の転売を禁止いたします。

・小学生以上のお⼦様よりお⼀⼈様1枚のチケットが必要となります。未就学児は18歳以上の保護者1名につき2名まで無料でご入場いただけます。（年齢はご来場の当日時点）

・当⽇は、お⼀⼈様1枚チケットをお持ちいただく必要がございます。お⼿元にチケットが無い場合、いかなる理由があってもご⼊場できませんのでご注意ください。

・同行者の方が電子チケット対応のスマートフォンをお持ちで無い場合、当日、会場内の専用窓口にて有効な身分証明書でのご本人確認を行います。申込者、同行者の方ともご本人確認が可能な書類をお持ちの上、チケット申込者と一緒にご来場ください。ご本人確認ができない場合はご入場をお断りする場合がございます。

・チケット申込者が来場できない場合、スマートフォン未所持の同⾏者のみではご⼊場いただけません。

・Wonder Museumが延期・中止にならない限りチケットの払い戻しはお受けできません。

・オークションのみならず、「チケットショップ」および「ダフ屋」「SNS」等、正規ルート以外の売買行為で入手されたチケットは全て営利目的と判断し、チケットを無効にさせていただきます。

・オークションが成⽴しなくとも出品をされた時点で同様とみなします。なお、チケット代のご返金はいたしません。

・ダフ屋行為・チケット転売行為防止のため、転売サイトなどで購入されたチケットに関しましては、当日会場へはご入場できませんのでご注意ください。チケットのご返金もいたしません。

・チケット転売防止対策のため、ご入場の際にチケットお申込者・同行者ともにご本人確認をさせていただく場合がございます。ご来場の際は必ずご本人確認ができる書類をお持ちください。

◾️映画情報 ◆ライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD(フィヨルド)〜 ON SCREEN』

Ⓒ2025 UNIVERSAL MUSIC LLC

◆ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM（仮）』

@2025 MGA Film Partners

11月28日（金）より映画2作品 全国同時公開 ○ムビチケ前売券 販売情報

★パンフレット付きムビチケ前売券（カード）

正式名：『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』

『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM（仮）』パンフレット＋ムビチケ前売券（カード券2枚）

価格：6,700円（税込）

発売日：9月22日（月）18時

購入場所：TOHO theater STORE

11月中旬より順次発送、劇場公開日11月27日（木）までにお届けいたします。

※セットで購入の方には特典付き（特典は数量限定・内容は後日発表）

※パンフレットの単品販売は公開日より販売予定です。

※本商品の受付は11月14日（金）まで承ります。

※パンフレットの中身は映画の内容に触れる記述が含まれますので予めご了承ください。

詳細ＵＲＬ：https://tohotheaterstore.jp/items/103173000 ○グッズ付きムビチケ前売券（カード）

正式名：MGAムビチケアクリルフレーム（オリジナルBOX付）＋ムビチケ前売券（カード券2枚）

価格：7,470円（税込）

発売日：9月22日(月)18時

購入場所：ローソン店内のLoppi端末・HMV＆BOOKS online

※グッズの単品販売はございません。11月26日（水）より順次お届け予定。

※本商品の受付は１０月１5日（水）まで承ります。

※『ムビチケ®』は株式会社ムービーウォーカーの登録商標です。

詳細：https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_mga10years_film/ ★ムビチケ前売券（カード）

価格：ライブフィルム：3,000円（税込）／ドキュメンタリー：1,500円（税込）

※ムビチケ前売券（カード）、ムビチケ前売券（オンライン）、ムビチケ前売券（コンビニ）を10月3１日（金）より販売予定。

詳細は追って公式サイト(https://mga10years-film.jp/)よりお知らせいたします。

◾️＜Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”＞

10月25日（土）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

開場16:00 / 開演18:00

10月26日（日）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

開場14:00 / 開演16:00

お問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 (12:00〜18:00)



11月1日（土）北海道・大和ハウス プレミストドーム (札幌ドーム)

開場16:00 / 開演18:00

11月2日（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム (札幌ドーム)

開場15:00 / 開演17:00

お問い合わせ先：WESS info@wess.co.jp



11月8日（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡

開場16:00 / 開演18:00

11月9日（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡

開場15:00 / 開演17:00

お問い合わせ先： BEA 092-712-4221 (平日12:00〜16:00) http://www.bea-net.com/



11月15日（土）大阪・京セラドーム大阪

開場16:00 / 開演18:00

11月16日（日）大阪・京セラドーム大阪

開場15:00 / 開演17:00

お問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (12:00〜17:00 ※土⽇祝休)



12月15日（月）東京ドーム

開場16:00 / 開演18:00

12月16日（火）東京ドーム

開場16:00 / 開演18:00

12月19日（金）東京ドーム

開場16:00 / 開演18:00

12月20日（土）東京ドーム

開場15:00 / 開演17:00

お問い合わせ先：SOGO TOKYO 03-3405-9999（月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く）

