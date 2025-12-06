Suchmosが、YONCE（Vo）と「10年来の盟友」である間宮祥太朗が出演したMV「Marry」のBehind The Scenesを公開した。

◆Suchmos 動画

監督は同じく両者の旧友である山田健人が務めた今回の作品。Behind The Scenesでは撮影の裏側や撮影の合間に友人同士として語らう間宮祥太朗とYONCEの様子が収められているという。また、Behind The Scenesと合わせてMVのオフショット写真も公開されている。

「Marry」は、2025年7月に約6年ぶりにリリースされたEP『Sunburst』の収録曲。Suchmosが再始動するきっかけとなった、バンドにとって重要な楽曲だという。これまでのSuchmosにはなかった、ストレートに愛を歌ったラブソングに仕上がっているとのことだ。

◆ ◆ ◆

◾️間宮祥太朗 コメント

ついに実現できて、うれしかったですね。やっときたという充実感。個人的にすごく胸アツな撮影でした。

◆ ◆ ◆

◾️YONCE( コメント

「Marry」は幼馴染の結婚式で、お祝いとして歌うために書いた曲です。」「祥太朗の演技を見て、本当にすごいと思いました。俺の友達、プロなんだぜ！と、みんなに自慢したいです。

◆ ◆ ◆

現在、Suchmosは＜Suchmos Asia Tour Sunburst 2025＞を開催中。ソウル、上海、台北、バンコクを含む、国内外13都市・全14公演を巡り、12月13日の東京・Zepp 羽田公演にてツアーファイナルを迎える。

◾️＜Suchmos Asia Tour Sunburst 2025＞ 2025年

10月29日（水）KT Zepp Yokohama（神奈川）

11月02日（日）Zepp Fukuoka（福岡）

11月03日（月）Zepp Namba（大阪）

11月08日（土）BLUE LIVE 広島（広島）

11月14日（金）Zepp Sapporo（北海道）

11月16日（日）PIT（宮城）

11月21日（金）Zepp Nagoya（愛知）

11月23日（日）YES24 LIVE HALL（Seoul）

11月26日（水）VAS est（Shanghai）

11月28日（金）ZEPP NEW TAIPEI（Taipei）

11月30日（日）VOICE SPACE（Bangkok）

12月06日（土）クロスランドおやべ（富山）

12月12日（金）Zepp Haneda（東京）

12月13日（土）Zepp Haneda（東京）

◾️EP『Sunburst』

発売日：2025年7月2日（水）

価格：2,200円（税込） 収録曲

1. Eye to Eye

2. Marry

3. Whole of Flower

4. BOY Streaming：https://fcls.lnk.to/wof

CD予約：https://fcls.lnk.to/Sunburst_EP