◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節 Ｇ大阪４―１東京Ｖ（６日・パナソニックスタジアム吹田）

Ｊ１・Ｇ大阪のチュニジア代表ＦＷイッサムジェバリが２得点を挙げ、今季リーグ最終戦の快勝に大きく貢献した。この日の未明には２０２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が行われ、チュニジアは１次リーグＦ組で日本と対戦することが決定。直後の一戦で、ジェバリはリーグ戦では６月２８日の京都戦（サンガＳ）以来となるゴールをマークした。

直近の国際マッチーデでも代表招集されていたジェバリは前半４３分、ＰＫをゴール左下へ力強くたたき込んで先制。さらに前半アディショナルタイム（ＡＴ）５分には、左サイドからのループのシュートをファーにふわりと決めて追加点を奪った。スタジアムにチュニジア国旗も揺れる中でプレーしたＦＷは「２得点できるのはうれしいこと。なによりもシーズンのリーグ最終戦で、ダニ（＝ダニエル・ポヤトス監督）の指揮の下での最後の（リーグの）試合だったので、やっぱりみんなのために、サポーターのために、ダニのために勝っていこうという気持ちがあった。それで表現できて２得点できたのはうれしい」と振り返った。

退任が発表されたダニエル・ポヤトス監督にとってもリーグ最終戦となる試合は、前半２０分に東京ＶのＭＦ新井悠太が退場となりＧ大阪が数的優位に。前半４１分にはＦＷ山下諒也がエリア内で倒されてＰＫを獲得し、これがジェバリの先制点につながった。

Ｇ大阪は２―０で前半を折り返すと、後半には４分にはＦＷ満田誠が加点。１点を失ったが３―１の後半ＡＴ４分にＦＷ南野遥海のＪ１初ゴールも加えて、リーグ最終戦を白星で締めくくった。この日の試合には３万３６２７人が集まり、今季のリーグ戦平均観客数はクラブ史上初めて３万人を超える３万７人となった。

なお、Ｇ大阪は１１日にＡＣＬ２のラーチャブリーＦＣ戦が２５年の公式戦最終試合となる。

来年のＷ杯で８大会連続出場となるＦＩＦＡランキング１８位の日本は、Ｆ組で同７位オランダ、同４０位チュニジア、欧州予選プレーオフＢ組（スウェーデン、ウクライナ、ポーランド、アルバニア）の勝者と対戦する。