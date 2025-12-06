ライアン・レイノルズ氏が公開

米大リーグ・ドジャースのフレディ・フリーマン内野手がカナダのCMに登場した。「シックキッズ財団」を支援するキャンペーンに参加。カナダの子供たちから「全部台無しにしたな」などと罵声を浴びせられ、困惑気味に演技するシーンも収められている。

フリーマンが訪れたのはとある施設。「やぁみんな！」と笑顔で挨拶するも、子供たちはなぜか反応せず。「僕だよ、フレディ・フリーマンだ」と再度挨拶すると「負け犬め」「ここに来るなんて本当に無神経だね」と罵声を浴びせられた。

呆然とした様子のフリーマンは「君たちを誇りに思っているから会いに来たんだ」と伝えたものの、子供たちには響かない。ブーイングを浴び、「出ていけ！」と物を投げつけられる始末。「Let’s go Blue Jays!」のチャントが響き渡り、ドジャースの主砲はタジタジになりながらその場を去った。

両親ともにカナダ人で、自身もカナダと米国の二重国籍を持つフリーマンが受けたまさかの仕打ち。32年ぶりのワールドシリーズ制覇を逃したブルージェイズのファンが、ドジャースのスターに不満をぶつけた形だ。もちろんこれはフィクション。カナダ出身の俳優ライアン・レイノルズ氏が「シックキッズ財団」の募金活動を支援するために制作したもので、フリーマンは迫真の演技を披露した。



