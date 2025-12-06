◆報知新聞社主催 男子プロゴルフツアー ２５年シーズン最終戦 メジャー最終戦 日本シリーズＪＴカップ 第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）

４位から出た吉田泰基（東広野ＧＣ）は、７バーディー、３ボギーの６６で回り、通算８アンダーまで伸ばし、首位に躍り出た。吉田は「今日、伸ばしたいなと思っていたんですけど、そう簡単に伸ばせるコースではないので。バーディーボコボコ取れないので、取れるところで取ろうと思っていた。４つ伸ばせたのはうれしいかな」と手応えを話した。

元ゴルフ選手の妻、宮崎樹里さんが見つめた前半９ホールが見せ場十分だった。１番でおはようバーディーを決めて流れをつくると、５番から８番まで連続バーディーを奪取。９番こそボギーをたたいたが、あわやダブルボギーのところを長いパットを決めて乗り切り思わず右拳を握った。

後半は我慢のゴルフで５日にバーディーを奪った難関１８番でボギーだったとはいえ、終始、安定したプレーでリーダーボードを駆け上がった。「ティーショットは昨日に比べたらよかったんですけど、９番ホールは打ちづらくて、１１番も林の木に当たって、林の方にはねちゃったので。二つボギーはしょうがないなと。１８番は『ボギーでも』っていう考えだったので、今日もったいないボギーはなかったかなと思います」と納得した。

２１日には樹里さんとの挙式も控えている。樹里さんは「冷静にやれればチャンスはくると思います。いつも通りやってほしいですね」とエールを送る。吉田は「難しいコースなので、最後のハーフまでゆっくりフォローして、最終３ホールぐらいで勝負をかけられる位置にいられたら最高じゃないかな」。ＬＯＶＥパワーで初の頂点を奪いにいく。