お笑いコンビ「サンドウィッチマン」伊達みきお（51）が6日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に生出演し、映画鑑賞の後日談を明かした。

前回（11月29日）の放送で、公開中の映画「栄光のバックホーム」（監督秋山純）を夫婦で鑑賞したことを明かした伊達。番組にも、伊達の感想を聞いて見に行ったリスナーから多くの反響が届き、この日の番組内で一部が紹介された。

伊達は番組で、鑑賞後に劇場内の階段につまづいて転び、持っていたポップコーンをばらまいてしまったエピソードを披露していた。この日は偶然にも、その瞬間を見ていたというリスナーから「出る時にふらついた方がいて、係の方が声を掛けていたんですが、まさかその方が伊達さんだったとは」と証言が届いた。

伊達は「マジか、俺転んでたの、見てた人がいたんだ。恥ずかしい…」とポツリ。「ホントにおっさんの転び方だったの。もの凄い低い階段なの。合間のね。そこ、足上らなかったんだよ。あれは年だな」と振り返った。

妻にもツッコミを受けまくったようで、「かみさんに言われたもん。“何やってるの？体、大丈夫なの？だから、夜いろんなもの食べるのやめなさい”って、そっちに持って行かれた」とぶっちゃけ。「そこ、関係あるの？」と、ささやかな抵抗を口にしていた。

映画は脳腫瘍で23年7月に死去した元阪神・横田慎太郎さんの28年の生涯を描いた作品。伊達は「2回目見ようかと思っています。1人の人生をそばで見たような気がするな。忘れない、一生」と、いまだ感動が覚めやらない様子で話した。また「かみさんもまったく知らない状況で、もうずっと泣いてました。感情入ってね。いい映画ですよ」とも明かしていた。