歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。人気少女漫画『美少女戦士セーラームーン』の作者・武内直子さんから、双子にプレゼントが届いたことを明かしました。

【写真を見る】【中川翔子】『美少女戦士セーラームーン』の作者から双子へのプレゼントに興奮「夢よりすごいミラクル！！！」「生きてて良かった、、！」





中川さんは、「信じられないミラクルロマンスな嬉しい出来事が、、！！」と綴り、「な、な、なんと セーラームーンの作者さま 武内直子さまから双子にお祝いプレゼント かわいいイラストとタオルがとどきました、、、！！！うわああああああああ」と、興奮した様子でコメントしています。









続けて、「夢？！夢よりすごいミラクル！！ありがとうございます！！家宝！！かわいい」「生きてて良かった、、！」と、感謝の言葉を添えました。









中川さんはセーラームーンへの思い入れを、「セーラームーンは私が人生で1番描いた人物です 冗談ぬきに本当にいまでも毎日セーラームーンのことが頭をよぎるくらい人生そのもの大好きビッグバン」とコメント。続けて、「幼少期セーラームーンのおかげで、この世にはこんなにもたくさんの素敵があふれてるんだ！と教わりました」と振り返ります。









そして、「言葉にできないくらい大好きなセーラームーン 本当に本当にありがとうございます」と、作者の武内さんへ感謝の言葉を綴っています。









中川さんはプレゼントを贈られた双子たちにも触れ、「双子たち良かったね 本当にすごいね いつかいかに凄い素晴らしいことかを伝えなきゃ」「わたしがセーラームーンからたくさんの大好きの感情を浴びたように 双子たちにこれからたくさんの好きなものに出会えるようにみせてあげたい がんばろう」と、子育てへの思いを改めて綴っています。









