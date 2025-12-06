犬が夜中に暴れる理由

犬が突然、夜中に暴れたり落ち着きがなくなったりすることがあります。“元気があっていいね”と考えてしまうかもしれませんが、様々な心身的な要因が隠されていることがあります。

1.運動量が不足している

運動量が不足しているとき、犬が夜中に暴れることがあります。

雨でお散歩に行くことができなかったとき、運動量が不足したことでエネルギーが余り、発散させたくて暴れてしまうことがあります。

日頃から運動量が不足している場合では、溜め込んだストレスや不満な気持ちが爆発し、発散させたくて暴れてしまうことがあります。

日中に発散することができなかったため、夜中になっても興奮した状態が治まらず、暴れてしまうのです。

暴れるからといって、夜中にお散歩に行くことは躊躇される飼い主もいらっしゃるかと思います。室内でできる遊びを取り入れてあげることで、運動量を増やす方法がおすすめできます。

2.お腹が空いている

お腹が空いているとき、犬が夜中に暴れることがあります。

生理的な欲求であると言えますが、栄養が不足していたり、ごはんが合っていなかったり、体重や活動量に対して量が足りていないなどしている可能性も考えることができます。

犬もたくさん体を動かした日はいつもよりお腹が空いてしまうことがあります。夜中に暴れるからといって、おやつで対応してしまっては、健康を害してしまう恐れがあります。

愛犬の1日の運動量や活動量によっても、量を調整してあげられると空腹で暴れることはなくなるかと思いますので、ぜひ試してみてください。

3.トイレに行きたい

トイレに行きたいとき、犬が夜中に暴れることがあります。

お家の中で排泄をすることができず、外に出なければならない場合、便意や尿意を感じ、暴れてしまうことがあります。

高齢である場合、腎機能が低下している場合など、おしっこの量が増えるため、夜中にもトイレに行きたくなることがよくあります。

寝る前にお水をたくさん飲んだときにも、夜中に急な尿意があり、トイレに行きたくて暴れてしまうことがあります。

トイレをさせるために夜中に外に出ることは大変です。何歳からでも可能ですので、トイレトレーニングに挑戦してみましょう。

4.体に不調を感じている

体に不調を感じているとき、犬が夜中に暴れることがあります。

関節に痛みがある、胃腸の不調によって吐き気やむかつきがある、皮膚に痒みがある、耳の中に痒みや痛みがあるなど、原因は様々です。

暴れているときの愛犬の様子をよく観察し、体のどこに異常があるのかを見つけてあげることが大事です。

呼吸が荒くなってしまっているとき、パンティングが激しくなってしまっているときは、緊急性が高いと言えます。

夜中に暴れる犬を落ち着かせる方法

飼い主が冷静に落ち着いて対応することが大事です。飼い主が大きな声を出したり叱ったりすると、犬の興奮を煽ってしまい、さらに暴れてしまうことがあります。

優しく小さな声で話しかけましょう。体を撫でてあげることで安心し、落ち着きを取り戻せることがあります。

お留守番している時間が長い場合では、運動不足になりやすいです。外出前と帰宅後、30分程度のお散歩に連れて行ってあげましょう。室内でできる遊びでもOKです。

まとめ

犬が夜中に暴れる理由を4つ解説しました。

運動量が不足している お腹が空いている トイレに行きたい 体に不調を感じている

愛犬とよく向き合い、夜中に暴れる原因は何にあるのか、知ってあげることが大切です。理由が分かれば対策や対処もしやすいです。

犬が夜中に暴れる原因が分からず、愛犬も飼い主も眠ることができないなどの問題が生じてしまったときは、病気のサインであることも考え、早めに獣医師に相談しましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)