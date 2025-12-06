“常勝軍団”復活！ 鹿島が9年ぶり優勝で21冠目…浦和はJ1通算500勝、新潟は未勝利のままJ2へ／J1最終節
2025明治安田J1リーグ最終節が6日に行われた。
鹿島アントラーズが最終節までもつれた柏レイソルとの優勝争いを制した。鹿島はレオ・セアラの2ゴールで横浜F・マリノスを下し、自力で9年ぶりとなる最多9度目のリーグ優勝を果たした。鹿島を21個目のタイトルに導いたレオ・セアラは、今季21得点で得点王に輝いた。
浦和レッズは今季限りで退団するチアゴ・サンタナらがゴールを挙げ、川崎フロンターレに4−0で快勝。鹿島と横浜FMに続く史上3クラブ目のJ1リーグ通算500勝を達成した。
アルビレックス新潟は敵地でFC東京に先制したものの、追いつかれて1−1でドロー。新潟の入江徹体制は未勝利のまま終焉を迎え、クラブワーストを更新する19試合未勝利となった。
京都サンガF.C.はマルコ・トゥーリオとラファエル・エリアスの得点でヴィッセル神戸との直接対決を制し、クラブ史上最高位となる3位フィニッシュを果たした。
サンフレッチェ広島は湘南ベルマーレに先制を許したものの、今季限りで退団するヴァレール・ジェルマンらのゴールで逆転勝利しミヒャエル・スキッベ監督を送り出した。名古屋グランパスは稲垣祥が試合終了間際に決勝点を挙げて、長谷川健太監督のラストマッチを飾った。
最終節の試合結果と順位表は以下の通り。
▼12月6日（土）
鹿島アントラーズ 2−1 横浜F・マリノス
浦和レッズ 4−0 川崎フロンターレ
柏レイソル 1−0 FC町田ゼルビア
FC東京 1−1 アルビレックス新潟
清水エスパルス 1−2 ファジアーノ岡山
名古屋グランパス 1−0 アビスパ福岡
京都サンガF.C. 2−0 ヴィッセル神戸
ガンバ大阪 4−1 東京ヴェルディ
セレッソ大阪 1−3 横浜FC
サンフレッチェ広島 2−1 湘南ベルマーレ
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 鹿島（76／＋27）
2位 柏（75／＋26）
3位 京都（68／＋22）
4位 広島（68／＋18）
5位 神戸（64／＋13）
6位 町田（60／＋14）
7位 浦和（59／＋6）
8位 川崎F（57／＋10）
9位 G大阪（57／−2）
10位 C大阪（52／＋3）
11位 FC東京（50／−7）
12位 福岡（48／−4）
13位 岡山（45／−9）
14位 清水（44／−10）
15位 横浜FM（43／−1）
16位 名古屋（43／−12）
17位 東京V（43／−18）
18位 横浜FC（35／−18）
19位 湘南（32／−27）
20位 新潟（24／−31）
