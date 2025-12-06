J1王者は鹿島！ J2王者は水戸！ 茨城県の2クラブが揃ってリーグタイトルを獲得
明治安田J1リーグ第38節、首位の鹿島アントラーズはホームで横浜F・マリノスを2-1で下し、2025年のJ1リーグ王者に輝いた。
鹿島のリーグ制覇は9年ぶり最多9回目。鬼木達監督が新たに就任した今季は23勝7分け8敗と強さを見せた。明治安田J2リーグでは水戸ホーリーホックがJ2優勝を成し遂げており、J1・J2のリーグタイトルは茨城県の2クラブが手にする形となった。鹿島と水戸はプレシーズンマッチのいばらきサッカーフェスティバル、公式戦では天皇杯で過去3度対戦したことはあるが、来季は初めてJ1リーグで相まみえることとなる。
また明治安田J3リーグでは栃木シティが頂点に立っており、2025年のJリーグは“北関東勢”が各ディビジョンのリーグタイトルを独占する結果となった。
鹿島のリーグ制覇は9年ぶり最多9回目。鬼木達監督が新たに就任した今季は23勝7分け8敗と強さを見せた。明治安田J2リーグでは水戸ホーリーホックがJ2優勝を成し遂げており、J1・J2のリーグタイトルは茨城県の2クラブが手にする形となった。鹿島と水戸はプレシーズンマッチのいばらきサッカーフェスティバル、公式戦では天皇杯で過去3度対戦したことはあるが、来季は初めてJ1リーグで相まみえることとなる。
また明治安田J3リーグでは栃木シティが頂点に立っており、2025年のJリーグは“北関東勢”が各ディビジョンのリーグタイトルを独占する結果となった。
【ゴール動画】エース、レオ・セアラがJ1優勝に導く2発！
大一番でも、やはりこの男！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) December 6, 2025
荒木遼太郎がボックス内で執念の折り返し
最後は🇧🇷レオセアラが先制弾をねじ込んだ🔥
優勝がかかる大一番で
2シーズン連続の20得点に到達💪
🏆明治安田J1リーグ第38節
🆚鹿島×横浜FM
📺DAZN ライブ配信中 #Jリーグ #だったらDAZN pic.twitter.com/A4WEudVg5a
エースの矜持を見せつけた🔥— DAZN Japan (@DAZN_JPN) December 6, 2025
追加点もまたまたレオ セアラ！
ポケットを取った松村優太の折り返しに
豪快ヘッドで叩き込んだ💥
9シーズンぶりのリーグ優勝へ大きく前進！
🏆明治安田J1リーグ第38節
🆚鹿島×横浜FM
📺DAZN ライブ配信中 #Jリーグ #だったらDAZN pic.twitter.com/p8ee3mKChB