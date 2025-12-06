ド軍“鮮烈デビュー”の27歳右腕は来季「注目すべき選手」TJ手術からの復活に期待　山本由伸ら擁する強力ローテに食い込めるか

リバー・ライアンは来季先発ローテに食い込めるか(C)Getty Images

世界一3連覇を目指すドジャースの新たな先発候補として、来季の注目投手が挙げられている。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「ドジャースは、ショウヘイ・オオタニ、ヨシノブ・ヤマモト、ブレーク・スネルといったスーパースターが牽引する、MLBでも屈指の先発ローテーションを擁している」とし、「この3人に加え、ロウキ・ササキ、タイラー・グラスノー、エメ・シーハンといった素晴らしい先発投手がさらに控えている」と伝えた。

その上で、米スポーツ局『MLB Network』のジョン・モロシ記者が新たな名前を候補に加えたという。それが、27歳の右腕リバー・ライアンだ。

同記者が「新シーズンに注目すべき選手」として挙げたライアンは、24年7月のメジャー初登板となったジャイアン戦で6回途中1失点と鮮烈デビューを果たすと、この年は4試合で1勝0敗、防御率1.33という成績を残した。