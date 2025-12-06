ド軍“鮮烈デビュー”の27歳右腕は来季「注目すべき選手」TJ手術からの復活に期待 山本由伸ら擁する強力ローテに食い込めるか
リバー・ライアンは来季先発ローテに食い込めるか(C)Getty Images
世界一3連覇を目指すドジャースの新たな先発候補として、来季の注目投手が挙げられている。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「ドジャースは、ショウヘイ・オオタニ、ヨシノブ・ヤマモト、ブレーク・スネルといったスーパースターが牽引する、MLBでも屈指の先発ローテーションを擁している」とし、「この3人に加え、ロウキ・ササキ、タイラー・グラスノー、エメ・シーハンといった素晴らしい先発投手がさらに控えている」と伝えた。
【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る
その上で、米スポーツ局『MLB Network』のジョン・モロシ記者が新たな名前を候補に加えたという。それが、27歳の右腕リバー・ライアンだ。
同記者が「新シーズンに注目すべき選手」として挙げたライアンは、24年7月のメジャー初登板となったジャイアン戦で6回途中1失点と鮮烈デビューを果たすと、この年は4試合で1勝0敗、防御率1.33という成績を残した。
だが、8月のパイレーツ戦の5回途中に右前腕の張りを訴え5回途中で降板。翌日にIL入りすると、トミー・ジョン手術を受けて今季はリハビリに当てたが、来季は復帰が見込まれる。
同メディアは「ケガから回復したばかりのライアンには、層の厚いドジャースのローテーションの中で証明すべきことがある。この右腕にとって、ドジャースの先発陣に食い込むのは至難の業だ」としながらも、「27歳のライアンは2026年のドジャースに永続的なインパクトを残すべく、好調なスタートを切りたいところだ」と期待をかけた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。