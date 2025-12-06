ファッションイベント「TGC 広島 2025」が6日、広島グリーンアリーナで開かれた。池田美優（27）、出口夏希（24）、ゆうちゃみ（24）ら人気モデルが多数出演した。

ジュニアの人気グループ「ACEes」の那須雄登（23）がランウエーデビューを果たした。広島県福山市で生産されたデニムを取り入れた「和×ミリタリー」の特製衣装で歩き、「めちゃくちゃ楽しかったです。気持ちいいっすねえ」と笑顔を見せた。「（ステージでは）いつも踊ってパフォーマンスをしているので、踊らなくて大丈夫かな？と思ってしまいました」とおどけた。

ACEesはTGCの20周年セレブレーション公式サポーターを務めている。TGCが2015年より継続して取り組んでいる「TGC地方創生プロジェクト」にも参加し、那須は福山市のデニム工場を訪問。藍染め体験やデニムの生産を視察し、「もともとデニムは好きでしたけど、知れてよかった。もっと大事に着ていきたいなと思いました」と感想。「少しでも魅力を伝えられたかな思っています」と笑顔で話した。