師走名物のJRA平地最長距離重賞「第59回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス」が12月6日、中山競馬場で行われた。

道中4〜5番手で運んだ2番人気ホーエリートが直線で伸びて快勝。重賞挑戦10度目で念願の重賞初制覇を飾った。牝馬のステイヤーズS優勝は、86年シーナンレディー（美浦・清水美波厩舎所属）以来、実に39年ぶり。レース史上、2頭目の牝馬の優勝となった。

表彰式ではスポーツニッポン新聞社・小菅洋人代表取締役社長から優勝馬ホーエリートの関係者に優勝目録が贈られた。

▽スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス 本競走は1967年に創設された重賞競走。平地競走の中では最長の芝3600メートルで実施される。1997年に負担重量がハンデキャップから別定に変更された。ステイヤー（Stayer）は「耐える者」を意味する英語。その名が示すとおり、人馬ともに長丁場を耐え抜く持久力が求められる。

スポーツニッポンはスポーツニッポン新聞社より発行されているスポーツ紙。本競走は、同社より寄贈賞を受けて実施されている。