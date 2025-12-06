原日出子、手羽先の甘辛煮で家飲み「間違いなく美味しい」「お酒のアテに最高」と反響
【モデルプレス＝2025/12/06】女優の原日出子が12月5日、自身のInstagramを更新。手羽先を料理している様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】66歳女優「味が染みてて美味しそう」おつまみに作った手羽先の甘辛煮
原は「手羽先を 甘辛く煮ております あてができる前に 飲み始める人…」とつづり、手羽先を調理している様子を動画で公開。たっぷりの手羽先に絡んだ飴色の汁がグツグツと煮えており、すぐとなりにはすでにグラスに入ったお酒も置かれている。またハッシュタグには「＃お家飲み」や「＃かあちゃんの味」「＃ハイボール」などと添えられている。
この投稿に、ファンからは「間違いなく美味いやつ」「よだれ出る」「お酒のアテに最高」「食欲そそる」「味が染みてて美味しそう」「レシピ知りたいです」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
