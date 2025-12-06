WILD BLUE5人がキッズモデルとランウェイ「癒し空間」「可愛いしかない」と反響【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】5人組ボーイズグループ・WILD BLUE（ワイルドブルー）が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】WILD BLUE、キッズたちとの癒し空間
WILD BLUEは山下幸輝、宮武颯、鈴川直弥、池田優斗、鈴陽向の5人からなるボーイズグループ。約300人の応募から⾒事ステージ出演権を獲得したキッズモデルが登場し、WILD BLUEと一緒にランウェイした。キッズたちとの共演に、ネット上では「癒し空間で幸せ」「可愛いしかない」「なにこの最高の時間」などと反響が寄せられている。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
